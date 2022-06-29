Обзор налоговых споров за апрель 2022

Рассматриваются позиции Верховного Суда по различным налоговым вопросам

Общие вопросы

Определение от 29 апреля 2022 г. № 306-ЭС22-5845 (с. Антонова М.К., Каспийская Энергия Проекты) –

Решение инспекции о принятии обеспечительных мер в виде запрета обществу отчуждать (передавать в залог) имущество без согласия налогового органа по своей правовой природе не является исполнением решения о привлечении к налоговой ответственности, поскольку принято в порядке пункта 10 статьи 101 НК РФ и не влечет взыскание недоимки по налогу, штрафам и пеням в принудительном порядке.

Определение от 18 апреля 2022 г. № 306-ЭС22-4664 (с. Антонова М.К., Замараев Вячеслав Юрьевич) –

Суд апелляционной инстанции, отметив отсутствие переплаты по спорному налогу, пришел к выводу о пропуске срока для обращения в суд с настоящим заявлением, который не подлежит восстановлению, указав, что наличие судебного акта по делу N А57-10152/2019 от 15.06.2020 не пресекает течение трехлетнего срока; налогоплательщик обязан самостоятельно вести учет начисленных и уплаченных сумм; предприниматель имел возможность определить суммы к возврату путем соотнесения уплаченных и взысканных сумм с суммами, подлежащими уплате с учетом исправления ошибок по определению налоговой базы ввиду исправления кадастровой стоимости.

Решение управления не может быть самостоятельным предметом оспаривания в суде, поскольку оно не является новым решением и не дополняет решение инспекции об отказе в возврате излишне оплаченного земельного налога за 2014 год, выраженное в письме от 18.09.2020 N 09-06/16903.

Налоговый контроль

Определение от 15 апреля 2022 г. № 306-ЭС22-5246 (с. Першутов А.Г., КомплектСервис) –

Установив отсутствие у ООО "ТИС-С" в лице директора Токарева В.Н. полномочий на представление интересов общества в налоговых органах на момент подачи 08.04.2020 спорных уточненных деклараций в электронном виде, суды пришли к выводу о несоблюдении инспекцией административной процедуры принятия данных деклараций, в связи с чем признали незаконными действия налогового органа по принятию уточненных деклараций. Также судами указано, что ответы на обращения общества в инспекцию и управление о подаче 08.04.2020 вышеуказанных деклараций неуполномоченным и не имеющим отношения к обществу лицом (ООО "ТИС-С") были даны заявителю, а также, что действующим налоговым законодательством и административным регламентом налоговым органам не предоставлено право аннулировать принятые налоговые декларации.

Определение от 12 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-3565 (с. Завьялова Т.В., Лестэр Информационные Технологии) –

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями Налогового кодекса, суды пришли к выводу, что налоговым органом не пропущены сроки принудительного взыскания задолженности, которая была выявлена в результате проведения выездной налоговой проверки, инспекцией приняты все необходимые меры по принудительному взысканию налогов и пеней. Суды учли, что продление сроков рассмотрения материалов налоговой проверки было необходимо в целях объективного и правильного установления всех обстоятельств относительно соблюдения налогоплательщиком норм налогового законодательства.

Определение от 7 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-3078 (с. Антонова М.К., Опытный механический завод) –

Приведенные в жалобе доводы общества о том, что несвоевременное вынесение решения налоговым органом повлекло увеличение размера начисленных ему пеней, подлежат отклонению, поскольку начисление пеней непосредственно связано с несвоевременной уплатой налогов в бюджет. До фактической уплаты налога в бюджет налогоплательщик неправомерно пользуется денежными средствами, причиняя потери бюджету, при этом извлекая для себя незаконные преимущества путем неосновательного сбережения имущества, что влечет соответственно его обязанность компенсировать потери бюджету в полном объеме.

Комментарий к налоговым спорам за апрель 2022

НДС

Определение от 27 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-5070 (с. Завьялова Т.В., ВСК) –

Определение от 12 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-4015 (с. Антонова М.К., ВСК) –

Определение от 7 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-2798 (с. Першутов А.Г., ВСК) –

Суды исходили из того, что общество не вправе учитывать предъявленный налог в стоимости годных остатков транспортных средств, поскольку данное имущество не использовалось в освобождаемой от налогообложения деятельности (т.е. страховой).

Общество неправомерно не исчисляло НДС по операциям, связанным с приобретением годных остатков транспортных средств, ошибочно полагая, что в рассматриваемом споре подлежит применению статья 149 Налогового кодекса, а также одновременно учитывало в полном объеме НДС в составе затрат при исчислении налога на прибыль и при определении налоговой базы по НДС в виде разницы между ценой реализации имущества с учетом уплаченного налога и стоимостью реализуемого имущества.

Суды отказали в удовлетворении заявленных требований, признав, что общество неправомерно одновременно учитывало в полном объеме налог на добавленную стоимость в составе затрат при исчислении налога на прибыль и при определении налоговой базы в виде разницы между ценой реализации имущества с учетом уплаченного налога и стоимостью реализуемого имущества. Выводы судов не противоречат правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от 28.12.2021 № 2973-О.

Определение от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-3738, 305-ЭС22-3739 (с. Тютин Д.В., Московская акционерная страховая компания) –

Возмездная передача годных остатков транспортных средств в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество является операцией, подлежащей налогообложению.

Суды исходили из того, что общество неправомерно одновременно учитывало в полном объеме НДС в составе затрат при исчислении налога на прибыль и при определении налоговой базы в виде разницы между ценой реализации имущества с учетом уплаченного налога и стоимостью реализуемого имущества.

Определение от 7 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-3375 (с. Першутов А.Г., Энергогарант) –

Суды отказали в удовлетворении заявленных требований, признав, что общество неправомерно одновременно учитывало в полном объеме налог на добавленную стоимость в составе затрат при исчислении налога на прибыль и при определении налоговой базы в виде разницы между ценой реализации имущества с учетом уплаченного налога и стоимостью реализуемого имущества.

Определение от 26 апреля 2022 г. № 303-ЭС22-4743 (с. Завьялова Т.В., Флагман) –

Довод о необходимости исключения из доходов для расчета налога на прибыль НДС, рассчитанного по ставке 18/118 от суммы выручки, обоснованно не принят судами в качестве основания для отмены судебных актов, поскольку начисленный по результатам проверки НДС соответствует расчету сумм вычетов, рассчитанных налогоплательщиком, и учтен инспекцией в составе расходов в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Определение от 20 апреля 2022 г. № 310-ЭС22-4271 (с. Завьялова Т.В., Морская дирекция) –

Безвозмездная передача неотделимых улучшений арендуемого имущества, имеющих стоимостную и физическую характеристики, в целях главы 21 НК РФ признается реализацией, а неотделимые улучшения, переданные арендодателю после завершения арендных отношений, образуют самостоятельный объект налогообложения налогом на добавленную стоимость (подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ).

Определение от 4 апреля 2022 г. № 307-ЭС22-2970 (с. Завьялова Т.В., Эффективная система здравоохранения) –

Оказываемые обществом услуги по обеспечению деятельности учреждений скорой медицинской помощью, предусматривающие обязанность общества предоставить заказчикам транспортное средство с водителем в технически исправном состоянии, заправленное, а также обеспечить минимально короткое время доезда до адреса вызова, не могут быть отнесены к медицинским услугам, реализация которых приведенной нормой статьи 149 НК РФ освобождена от взимания налога на добавленную стоимость.

Краткий обзор налоговых новостей за май 2022

Налог на прибыль

Определение от 22 апреля 2022 г. № 307-ЭС22-4572 (с. Завьялова Т.В., Релит ЛТД) –

Делая вывод о несоблюдении обществом условий для применения льготной налоговой ставки, суд учел, что доход от реализации замороженной и охлажденной рыбы, полученный обществом в результате переработки улова водных биологических ресурсов на рыбопромысловых судах, не может быть квалифицирован как доход от реализации сельскохозяйственной продукции или продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, а потому налогоплательщик не может быть признан сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях применения пункта 2 статьи 346.2 НК РФ.

Определение от 4 апреля 2022 г. № 304-ЭС22-2958 (с. Антонова М.К., ЗЖБИ N 7) –

Суд отметил, что если улучшения в арендованном имуществе имели вид достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, без получения встречного предоставления за произведенные в него капитальные вложения со стороны арендодателя, то расходы налогоплательщика могут быть учтены при налогообложении в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств или для капитальных вложений в указанные объекты в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации (абзац 6 пункта 1 статьи 258 НК РФ).

Определение от 4 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-4580 (с. Антонова М.К., Лаборатория Касперского) –

Суды пришли к выводу о законности оспоренного решения ввиду доказанности инспекцией отсутствия у общества правовых оснований для включения в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций за 2014 год, затрат на работы по НИОКР с учетом применения повышающего коэффициента. Судебные инстанции указали, что в выполненных заявителем работах отсутствует элемент новизны, являющийся отличительным признаком научных исследований и разработок.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Земельный налог

Определение от 11 апреля 2022 г. № 306-ЭС21-25432 (с. Першутов А.Г., Павлова Н.В., Пронина М.В., Корнер Агент) +

Доводы не соответствуют правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, высказанной как в указанном судебном акте, так и в других, в том числе и принятом ранее определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2015 N 305-КГ14-9101. В указанных судебных актах речь шла не о применении льготной ставки к земельным участкам, используемым коммерческими организациями для индивидуального жилищного строительства, а в отношении земельных участков, используемых для дачного строительства. При этом для участков, используемых для дачного строительства, ставка земельного налога 0,3 процента не была предусмотрена. Такая ставка предусматривалась для земельных участков, приобретенных (предоставленных) не для дачного строительства, а для дачного хозяйства. Поскольку субъектами ведения дачного хозяйства могут быть только некоммерческие организации и физические лица, непосредственно использующие земли в целях удовлетворения личных потребностей при ведении дачного хозяйства или дачного строительства, коммерческие организации, целью которых является получение прибыли, не могут претендовать на применение указанной ставки при осуществлении указанной деятельности. При этом Судебная коллегия не приняла довод налогоплательщика о том, что на указанных землях им велось индивидуальное жилищное строительство, поскольку это не соответствовало виду разрешенного использования земельного участка, внесенного в реестр государственного кадастрового учета на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По материалам же настоящего дела налогоплательщик осуществлял жилищное строительство на землях, которые имели вид разрешенного использования "для индивидуальной жилищной застройки" и этот вид разрешенного использования был внесен в реестр государственного учета на 1 января года, являющегося налоговым периодом. На возможность применения коммерческими организациями ставки 0,3 процента в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, указала Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации и в определении от 04.02.2020 N 308-ЭС19-18258.

НДПИ

Определение от 12 апреля 2022 г. № 309-ЭС22-3824 (с. Завьялова Т.В., Уральский щебень) –

Определение от 1 апреля 2022 г. N 309-ЭС22-2928 (с. Завьялова Т.В., Миньярский карьер) –

Оценив представленные в материалы дела доказательства, проведя анализ технического проекта "Проектная документация. Техперевооружение карьера на Покровск-Уральском месторождении строительного камня", руководствуясь положениями Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", ГОСТ 8267-63 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия", суды пришли к выводу о том, что объектом налогообложения применительно к деятельности общества является щебень, а не горная порода (камень строительный), а потому признали правомерным доначисление обществу спорного налога и отказали в удовлетворении заявленного обществом требования.

Определение от 7 апреля 2022 г. № 302-ЭС22-2744 (с. Першутов А.Г., Дарасунский) –

Суды отказали в удовлетворении требования, признав, что общество неправомерно применяло нормативы технологических потерь для мест образования, которые не предусмотрены технической документацией, из запасов, для которых проектная документация не утверждалась.

Определение от 7 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-2764 (с. Першутов А.Г., ЛУКОЙЛ-Коми) –

При этом суды исходили из того, что определение степени выработанности запасов конкретного участка недр необходимо производить по всему участку недр, границы которого указаны в лицензии на право пользования недрами.

Комментарий к налоговым событиям за май 2022

НДФЛ

Определение от 18 апреля 2022 г. № 309-ЭС22-3911 (с. Тютин Д.В., Работы Взрывные Специальные) –

Суды установили, что дополнительная компенсация не зависела от финансовых показателей организации, а сформирована исключительно за счет перераспределения фонда оплаты труда. Суммы дополнительных компенсаций отличались по периодам и должностям, при этом наибольшие суммы выплат приходились на управленческий персонал, при этом лица, занимающие одинаковые должности, могли получать разные компенсации. Общество не представило доказательств, подтверждающих, что спорные выплаты обусловлены реальными расходами сотрудников и компенсируют затраты, связанные непосредственно с выполнением сотрудниками трудовых обязанностей. В связи с изложенным суды поддержали вывод налогового органа о наличии у общества обязанности удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с суммы выплаченной работникам дополнительной компенсации за вредные условия труда, поскольку данные выплаты не носят компенсационный характер, а являются частью заработной платы.

Определение от 6 апреля 2022 г. № 304-ЭС22-4470 (с. Антонова М.К., Северная объединенная компания) –

Основанием для доначисления обществу НДФЛ, страховых взносов, соответствующих им сумм пеней и штрафов послужили выводы налогового органа о фактическом отнесении гражданско-правовых отношений с индивидуальными предпринимателями Трояном А.В., Бурлаковым Р.А. и Крупейченко А.Г. к трудовым.

Бурлаков Р.А. является учредителем общества со 100% долей в уставном капитале, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также его генеральным директором. Обязанности Бурлакова Р.А. по осуществлению руководства текущей деятельностью общества на постоянной основе согласно условиям договора по своему функциональному назначению соответствуют полномочиям руководителя, доказательств необходимости заключения гражданско-правового договора с указанным лицом обществом не представлено. По взаимоотношениям общества с Крупейченко А.Г. установлено, что они носят длящийся системный характер. Крупейченко А.Г. на возмездном основании исполнялись функции, входящие в обязанности работника организации, на постоянной основе производились перечисления вознаграждения за его труд на счет в банке. Трояном А.В. систематически осуществлялась работа, связанная с основным видом деятельности общества (деятельность прочего сухопутного и пассажирского транспорта), из представленных документов усматривается его полная интегрированность в деятельность общества.

Страховые взносы

Определение от 27 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-24673 (с. Антонова М.К., Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Российский национальный коммерческий банк) +

При применении льгот по налогам и сборам должен быть обеспечен равный подход - условия применения льгот должны толковаться и применяться таким образом, чтобы дифференциация прав налогоплательщиков осуществлялась по объективным и разумным критериям, отвечающим цели соответствующих законоположений (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2021 N 310-ЭС21-11695, от 28.09.2021 N 308-ЭС21-6663, от 20.09.2021 N 305-ЭС21-11548, от 17.05.2021 N 308-ЭС20-23222 и др.).

Территорией свободной экономической зоны по заключенному заявителем договору является не только территория Республики Крым, но и город федерального значения Севастополь, что опровергает позицию налогового органа и судов. Пониженная ставка страховых взносов применена налогоплательщиком в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу работников, занятых на территориях города Севастополя и Республики Крым в виде деятельности, указанной в договоре об условии деятельности в свободной экономической зоне. Применение пониженных тарифов страховых взносов к деятельности филиалов и представительств, расположенных за пределами свободной экономической зоны, в ходе налоговой проверки и судами не установлено.

При рассмотрении дела судом первой инстанции установлено, что при исчислении страховых взносов ПАО "Российский национальный коммерческий банк" руководствовалось разъяснениями Минфина России, данными в письме от 25.01.2017 N 03-15-06/3687. Применив положения подпункта 3 пункта 1 статьи 111 Налогового кодекса, на этом основании суд освободил заявителя от налоговой ответственности в виде начисленных ему штрафов. В то же время суд не усмотрел оснований для освобождения заявителя от взимания пени за несвоевременную уплату страховых взносов, несмотря на предписания пункта 8 статьи 75 Налогового кодекса.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Патент

Определение от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., ИП Корчагин Александр Владимирович) +

На уровне федерального законодательства пунктом 2 статьи 346.43 Налогового кодекса установлен перечень видов деятельности, при осуществлении которых индивидуальным предпринимателям разрешается применять патентную систему налогообложения. При этом данная норма не ограничивает индивидуальных предпринимателей в праве на оказание всех видов услуг (работ) по заказам юридических лиц. Напротив, только в случаях, прямо поименованных в статье, содержится указание на возможность предоставления услуги по индивидуальному заказу населения (например, ремонт и пошив швейных, меховых изделий; ремонт электронной бытовой техники, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, и другие).

Судебная коллегия полагает ошибочным ограничительное толкование, данное судами при толковании понятия "бытовая услуга" применительно к видам деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения (подпункт 2 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ). Предоставляя одинаковые услуги и имея при этом сопоставимый экономический результат, налогоплательщики поставлены в зависимость от субъектного состава потребителя данной услуги, что влечет возможность произвольного начисления индивидуальному предпринимателю недоимки, пени и штрафа.

Вынесенное управлением решение по результатам рассмотрения апелляционной жалобы налогоплательщика, в соответствии с которым решение инспекции оставлено без изменения и утверждено, само по себе не нарушает прав налогоплательщика и не устанавливает для него новых налоговых обязанностей.

Вопросы добросовестности

Определение от 18 апреля 2022 г. № 307-ЭС22-5742 (с. Антонова М.К., КТА.ЛЕС) –

Фактически общество самостоятельно переплавляло лом цветных металлов на плавильном оборудовании и изготавливало слитки (чушки) из цветных металлов, имело все необходимые для осуществления данной деятельности условия (производственные мощности, лицензию) и несло соответствующие расходы. Вовлечение в свою деятельность иных юридических лиц произведено налогоплательщиком с единственной целью искусственного увеличения расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации.

Определение от 14 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-3837 (с. Першутов А.Г., Нефтяная компания Дулисьма) –

Представленные обществом документы не подтверждают реальности спорных хозяйственных операций, примененная обществом схема является частью сложной межсубъектной схемы по возмещению налога, в которую вовлечен ряд нефтедобывающих и большое число технических организаций, реализация схемы обеспечивается и контролируется из единого центра, что свидетельствует об умышленном искажении обществом сведений о фактах хозяйственной деятельности.

Определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., НБС-Групп) +

Выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами по указанному эпизоду, общество, в том числе, приводит доводы о том, что им раскрыт реальный контрагент - ООО "ИНИЦ Сершин", от которого имела место поставка асфальтобетонной смеси на сумму 16 984 284 рублей (НДС - 2 590 822 рубля 98 копеек), что, по мнению общества, позволяет ему реализовать соответствующее право на вычеты по НДС. Суды по данному эпизоду фактически заняли формальную позицию и согласились с позицией налогового органа о том, что основания для предоставления вычета по НДС по сделкам как с ООО "Байкалремстрой", так и с ООО "ИНИЦ Сершин" отсутствуют. Такая позиция, с учетом положений части 2 статьи 65, статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могла быть основанием для признания недействительным оспариваемого решения от 06.02.2019 N 2 в части доначислений по эпизоду взаимоотношений с ООО "ИНИЦ Сершин".

Определение от 11 апреля 2022 г. № 304-ЭС22-3189 (с. Антонова М.К., ИП Оседло Владимир Ильич) –

Судом установлено, что в результате создания схемы "дробления бизнеса" путем формального разделения площадей магазина с взаимозависимыми лицами, которые осуществляли аналогичный вид деятельности в одном торговом объекте, обществом получена необоснованная налоговая выгода с целью сохранения права на применение специального налогового режима (патентной системы налогообложения). Как указал суд, торговая площадь магазина в 2016-2017 годах представляла собой единый торговый зал с одной кассовой зоной, позднее предприниматель перешел на патентную систему налогообложения перезаключив договор аренды с собственником здания с меньшей площадью; незадолго до этого Оседло Н.Б. и Оседло М.В. зарегистрировались в качестве предпринимателей, арендовав площадь в том же магазине. При этом торговые площади не были обособлены друг от друга, не имели капитальных перегородок; помещение представляло собой единый торговый зал с одной кассовой зоной; платежный терминал в проверяемом периоде установлен только у заявителя; на весь торговый зал установлен один прибор учета электроэнергии, оплату за потребленное электричество вносил только предприниматель. Товары для реализации в 2016-2017 годы приобретались заявителем, им же оплачивались все расходы по транспортировке товаров. Кроме того, предприниматель имеет единственный открытый расчетный счет, использовавшийся для получения доходов от розничной торговли, у Оседло Н.Б. счетов не имелось, доходы Оседло М.В. поступали от иного вида деятельности-оказания услуг общественного питания.

Определение от 4 апреля 2022 г. № 301-ЭС22-2550 (с. (с. Антонова М.К., Водолей) –

Как установлено судами, расчетный счет ООО "Гранит М Строй" закрыт до заключения договора с обществом, доказательств наличия иных открытых счетов не имеется; анализ расчетных счетов общества и контрагента свидетельствует о том, что оплата по договору поставки не производилась, документы, подтверждающие оплату товара, обществом не представлены. Кроме того, перечисления с расчетного счета за транспортные услуги ООО "Гранит М Строй" также не производились, кредиторская задолженность в бухгалтерской отчетности общества не отражена, первичная налоговая отчетность подавалась контрагентом с нулевыми показателями, уточненная налоговая декларация с отражением в ней реализации в адрес общества спорного товара представлена в налоговый орган за день до представления обществом уточненной налоговой декларации с минимальной суммой налога к уплате.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

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