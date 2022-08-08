Росреестр отказался от штампов на договорах. Какие отметки теперь будут ставить

Об изменениях в отметках на документах, которые регистрируются в Росреестре

Причины изменений

Отказ от отметок связан с переходом Росреестра на электронный документооборот. Иначе говоря, в Росреестре будут хранится только электронные образы подаваемых на регистрацию договоров (документов).

Штампа не будет

С 29 июня 2022 на договорах по недвижимости не будут проставлять"синий" штамп — специальная регистрационная надпись.

Новые отметки на договорах

Теперь отметки будут проставляться в МФЦ сразу при подаче документов.

Будет две отметки:

о создании электронного образа договора, который подается на регистрацию

о том, что подаваемый договор является копией

Полностью от печатей не отказываются

Впрочем, если очень надо, то на договоре (точнее копии) можно будет заполучить печать.

Для этого надо будет запросить копию зарегистрированного договора из ЕГРН. В этом случае на выданной копии будет надпись, что копия сделана с электронного образа, хранящегося в Росреестре. При этом данная надпись будет подписана сотрудникам и скреплена печатью.

Есть ли риски

Росреестр заявляет, что изменения не повлияют на безопасность сделок.

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