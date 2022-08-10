Новый порядок выплаты пенсий, сохранение прожиточного минимума за должником-пенсионером в пенсионном обзоре

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права пенсионеров, за июль 2022

Пенсионное право

Новый порядок учета северного стажа для досрочной пенсии – Законопроект № 159675-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при определении продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в целях досрочного назначения страховой пенсии по старости предлагается применять перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, действовавший в период выполнения работы и (или) иной деятельности в указанных местностях. В Пояснительной записке указывается, что нынешнее регулирование не учитывает ситуацию изменение статуса местности, с приравненного к районам Крайнего Севера на непосредственно район Крайнего Севера.

Совершенствование механизма выплаты пенсий – Законопроект № 160025-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Также расширяются случаи беззаявительного перерасчета фиксированных выплат к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Порядок сохранения прожиточного минимума за пенсионерами-должниками – Законопроект № 171683-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Должник-гражданин вправе обратиться в организацию или иное лицо, выплачивающее должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи и исполняющие содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств, с заявлением о сохранении заработной платы, пенсии, стипендии и иных периодических платежей ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (или субъекту). В Пояснительной записке указывается, что на сегодня от не взыскания денежных средств в рамках исполнительного производства в размере прожиточного минимума не защищены преимущественно пенсионеры (в случае предъявления исполнительного документа взыскателем в пенсионные органы), в том числе пенсионеры, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения и иные граждане-должники (к примеру, студенты и т.д.).

Комментарий к налоговым событиям за июль 2022

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