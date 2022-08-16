Обзор налоговых событий за июль 2022

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за июль 2022

1. Налоговые законопроекты в июле

После ударного июня, когда в Госдуму поступило 12 налоговых законопроектов, законодатели с чувством выполненного долга ушли на каникулы, что отразилось на законодательной активности. В июле было инициировано всего 2 законопроекта.

Так, Правительство предлагает установить право субъектов вводить новый инвествычет по налогу на прибыль в целях стимулирования среднего специального образования (Законопроект № 160041-8). Налогоплательщик сможет уменьшать сумму налога на стоимость имущества, безвозмездно переданного организациям, реализующим среднего профессионального образования.

Вторая налоговая инициатива была направлена на введение социального налогового вычета по НДФЛ в размере расходов по найму жилого помещения (Законопроект № 169649-8). Правительство в своем заключении высказалось против такого нововведения, ссылаясь на потери бюджетов. Соответственно, шансы на одобрения предложенных поправок малы.

Комментарий к налоговым событиям за июль 2022

2. Последствия по УСН при оставлении кредитором имущества за собой

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Торгово-рыночный центр на Северо-Востоке (Определение от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514), в котором Верховный Суд отметил, что сам по себе факт оставления кредитором за собой имущества налогоплательщика не является основанием для отражения дохода по УСН. С учетом применения кассового метода по УСН необходимо доказать, что в результате оставления имущества за кредитором налогоплательщик-должник получил доход, который может являться источником для осуществления расходов.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2022

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