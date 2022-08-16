Обзор налоговых событий за июль 2022

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за июль 2022

Версия для печати

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за июль 2022

1. Налоговые законопроекты в июле

После ударного июня, когда в Госдуму поступило 12 налоговых законопроектов, законодатели с чувством выполненного долга ушли на каникулы, что отразилось на законодательной активности. В июле было инициировано всего 2 законопроекта.

Так, Правительство предлагает установить право субъектов вводить новый инвествычет по налогу на прибыль в целях стимулирования среднего специального образования (Законопроект № 160041-8). Налогоплательщик сможет уменьшать сумму налога на стоимость имущества, безвозмездно переданного организациям, реализующим среднего профессионального образования.

Вторая налоговая инициатива была направлена на введение социального налогового вычета по НДФЛ в размере расходов по найму жилого помещения (Законопроект № 169649-8). Правительство в своем заключении высказалось против такого нововведения, ссылаясь на потери бюджетов. Соответственно, шансы на одобрения предложенных поправок малы.

Комментарий к налоговым событиям за июль 2022

2. Последствия по УСН при оставлении кредитором имущества за собой

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Торгово-рыночный центр на Северо-Востоке (Определение от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514), в котором Верховный Суд отметил, что сам по себе факт оставления кредитором за собой имущества налогоплательщика не является основанием для отражения дохода по УСН. С учетом применения кассового метода по УСН необходимо доказать, что в результате оставления имущества за кредитором налогоплательщик-должник получил доход, который может являться источником для осуществления расходов.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2022

Другие материалы

  • Налоговые новости за июнь 2022 - ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим

Ведение бизнеса

ESG-рейтинг. Как оценивают компании и почему это новый тренд для бизнеса

Тренды на экологичность, ответственность и устойчивое развитие набирают все большее обороты. Сегодня мало просто создать компанию, нужно организовать ее так, чтобы она отвечала требованиям экологичности и социальной ответственности. Сегодня разберемся, что такое ESG, как формируется ESG-рейтинг и можно ли создать компанию, отвечающую требованиям ESG.

ESG-рейтинг. Как оценивают компании и почему это новый тренд для бизнеса

Повышение квалификации

Защита персональных данных

О чем и как нужно уведомлять Роскомнадзор с 01.09.2022 или какие персональные данные есть у вас

С 01.09.2022 вступают в силу поправки в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных», которые обяжут всех операторов отправлять данные в Роскомнадзор. Какую именно информацию и как должно представлять юридическое лицо или физическое лицо после вступления в силу закона расскажем в публикации

О чем и как нужно уведомлять Роскомнадзор с 01.09.2022 или какие персональные данные есть у вас

Мероприятия

Разместить
Трудовые отношения

Как начать работу с удаленным сотрудником из СНГ без риска получить штраф

Стоимость услуг фрилансеров из СНГ зачастую ниже, чем у российских работников. Но иногда компаниям непонятно, как начать сотрудничество с зарубежными специалистами, чтобы не нарваться на штрафы. Рассказываем, как законно оформить удаленщика, и подсказываем самый простой вариант.

Как начать работу с удаленным сотрудником из СНГ без риска получить штраф
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Трудовое право

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, введут новые трудовые правила

Сотрудников обяжут задерживаться на работе, работать по выходным. Могут отменить отпуск, а тех, кто уже успел в него уйти, вызвать на работу.

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, введут новые трудовые правила
Читать еще