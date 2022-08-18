Как работающему пенсионеру получать пенсию с индексацией

Увольнение

Для получения индексируемой пенсии необходимо, чтобы у Пенсионного фонда были сведения, что пенсионер перестал вести трудовую деятельность.

На практике работающие пенсионеры стали увольняться на короткий период (1-2 месяца). За это время в Пенсионный фонд направляется отчетность (СЗВ-М), в которой отсутствует пенсионер в качестве работника.

В результате Пенсионный фонд начнет расчет пенсии с учетом индексации.

После устройства на работу индексация хотя и замораживается, но получать страховую пенсию пенсионер будет в размере, который был на момент устройства на работу.

Сроки пересчета пенсии с учетом индексации

Раньше (до 01.07.2022)

Пенсионный фонд отмечал, что после увольнения работавшему пенсионеру пенсия начисляется с месяца, следующего за месяцем увольнения, с учетом всех индексаций, но в проиндексированном размере и с доплатой придет спустя три месяца

Для понимания приводился следующий пример ПФР:

Например, пенсионер уволился с работы в августе. В сентябре в ПФР поступит отчетность от работодателя за август, где пенсионер еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, в которой пенсионер работающим уже не числится. В ноябре ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в декабре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть пенсионер начнет получать новый проиндексированный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

После 01.07.2022

С 01.07.2022 вступили в силу поправки в Закон о страховых пенсиях, в соответствии с которыми перерасчет осуществляется на основании отчета о принятых и уволенных сотрудниках. Данный отчет направляется в ПФР на следующий рабочий день после принятия и увольнения сотрудника.

Иначе говоря, срок получения информации об увольнении пенсионера значительно сокращается.

С учетом установленных сроков для пересчета (п. 6 ст. 26.1 Закона о страховых пенсиях) получается, что суммы пенсии с индексацией и перерасчетом должны быть получены на второй месяц после увольнения.

Однако пока неизвестно, как новые поправки работают на практике и действительно ли сократился срок перерасчета пенсии.

Высказывается также мнение, что внесенные изменения позволяют пенсионерам не выжидать месяц после увольнения для устройства на работу.

Оценка правомерности

Возникает вопрос, насколько правомерно будет получение индексируемой пенсии, если через месяц, другой уволившийся пенсинер вновь устроится на работу к тому же работодателю. Ведь в описанной ситуации наблюдаются явные признаки согласованности действий работника и работодателя.

Мнения специалистов разделились:

Одни полагают, что такая схема недобросовестная и Пенсионный фонд вправе потребовать от пенсионера излишние суммы, выплаченные в результате индексации

Другие считают, что нарушений нет и основания для предъявления претензий к пенсионеру отсутствуют.

Второе мнение косвенно подтверждается ответом Трудинспекции, которая на вопрос о том, не нарушает ли работодатель законодательство, если принимает обратно на работу пенсионеров, которые уволились ради индексации пенсии. Трудинспекция посчитала, что нарушение законодательства отсутствует:

Здравствуйте. В нашей организации есть работающие пенсионеры. Сейчас несколько человек хотят уволиться, дождаться индексации пенсии, а затем вновь трудоустроиться в ту же организацию. Скажите, пожалуйста, нет ли каких-то последствий для работодателя при таком повторном трудоустройстве работников-пенсионеров? Не является ли это для работодателя нарушением действующего законодательства?

Ответ:

1. Полагаем, что нет.

2. Нет, не является.

Правовое обоснование:

Согласно ч. 1 ст. 3 ТК РФ каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника (ч. 2 ст. 3 ТК РФ).

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 21 ТК РФ работник имеет право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами.

Впрочем, следует понимать, что Трудинспекция давала ответ о последствиях для работодателя, а не для пенсионеров.

Необходимо разделять

Думается, что необходимо разделять два случая:

Когда пенсионер увольняется и, действительно, в течение одного-двух месяцев не осуществляет трудовую деятельность.

Когда пенсионер уволен лишь формально (по бумагам), но продолжает осуществлять трудовую деятельность у работодателя.

В последнем случае трудовые отношения фактически не прекращаются и у ПФР есть все основания при выявлении формального увольнения требовать вернуть начисленную индексацию.

Оценка последствий

Перед принятием решения об увольнении ради индексации важно оценить последствия.

Прежде всего следует рассчитать, есть ли экономическая выгода от увольнения на месяц. Не потеряет ли пенсионер больше, чем получит.

Также необходимо понимать, выполнит ли работодатель обещание взять пенсионера обратно на работу. Не ухудшатся ли условия при новом оформлении на работу.

Кроме того, следует помнить, что многие льготы и доплаты работник может получать в связи с определенной продолжительностью непрерывного стажа.

Материалы по правам пенсионеров

Обзор пенсионного права за июль 2022 — ссылка