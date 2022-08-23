Местных чиновников предлагают обязать сообщать о коррупции

Рассматривается предложение по повышению борьбы с коррупцией

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Рассматривается предложение по повышению борьбы с коррупцией (Законопроект № 183172-8)

Во избежание толп в прокуратуре следует организовать электронную очередь на Госуслугах.

Автор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

Согласно законопроекту лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, обязаны уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Законопроект направлен на совершенствование антикоррупционного законодательства, регламентирующего правовой статус лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, в целях повышения эффективности реализации мер по противодействию коррупции, а также выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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