Новый нерабочий день, отпуск для родителей детей-инвалидов в обзоре трудового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права граждан

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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права граждан

Трудовое право за июль 2022

В России предлагают установить новый нерабочий день – Законопроект № 159751-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому новым нерабочим праздничным днем признается 8 июля – День семьи, любви и верности. В Пояснительной записке указывается, что с учетом целей государства, направленных на сохранение в России приоритета традиционных ценностей в обществе, что также закреплено Конституцией Российской Федерации, видится необходимым придать особое значение указанной праздничной дате, создавая и укрепляя в сознании общества исторически сложившиеся ценности семьи, отмечая празднование указанной даты нерабочим выходным днем.

Студенты получат право преподавать по месту обучения – Законопроект № 162738-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Обучающиеся по образовательным программам высшего образования имеют право на занятие должностей учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания в образовательных организациях высшего образования и научных организациях. В Пояснительной записке указывается, что Предлагаемые изменения будут решать сразу несколько задач. Расширение возможностей для трудоустройства студентов в образовательные организации высшего образования и научные организации позволит активно вовлекать молодежь в научно-исследовательскую деятельность, улучшить показатели практической подготовки обучающихся, а также закреплять молодежь в секторе исследований и разработок. При этом образовательные организации высшего образования и научные организации будут обеспечены необходимыми кадрами для обеспечения научного и образовательного процессов.

Дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей детей-инвалидов – Законопроект № 171096-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родителем для ухода за детьми-инвалидами может быть использовано до двадцати четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет родитель в данном календарном году. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время большинство семей, в которых родители осуществляют трудовую деятельность, испытывают проблемы с сопровождением ребенка-инвалида в санаторно-курортной организации, уходом за ним в этот период.

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