Налог на прибыль при выдаче трудовой книжки
Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при выдаче работнику трудовой книжки
Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при выдаче работнику трудовой книжки
Из-за введения единого налогового платежа платежки на налоги надо будет заполнять по-новому.
1 сентября вступает в силу постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464 с новыми правилами обучения по охране труда. Но это не повод проводить внеплановое обучение и проверку знаний по ОТ.
По итогам августа продажи новых легковых автомобилей увеличились на 2,5% — до 42 000 машин.
Начиная с 1 сентября 2022 г. применяются принципиально новые рекламные правила (правовые основания установлены законами от 02.07.21 № 347-ФЗ, от 28.06.22 № 232-ФЗ, от 14.07.22 № 326-ФЗ).
Работать без перерыва на обед можно только если рабочий день длится не больше 4 часов. Если больше, то 2перерыв для питания и отдыха должен быть независимо от того, как работник его использует.
Налоговая служба Франции провела эксперимент с использованием искусственного интеллекта для поиска незадекларированных частных бассейнов. Обнаружили около 20 тыс. таких бассейнов и пополнили бюджет на 10 млн евро.
Об этом премьер-министр сказал на стратегической сессии по развитию финансовой системы.
В первом полугодии почти в семь раз по сравнению с прошлым годом увеличилось количество сайтов под брендами уходящих из России зарубежных компаний. Люди ведутся на фейковые розыгрыши ценных призов.
Даже в относительно спокойном для рынка ипотеки 2022-м году ипотечные полисы разлетаются как горячие пирожки.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, электроника главное направление на пути к технологическому суверенитету страны, поэтому материальная поддержка отрасли будет мощной.