Налог на прибыль при выдаче трудовой книжки

Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при выдаче работнику трудовой книжки

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Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при выдаче работнику трудовой книжки (Письмо Минфина от 15 августа 2022 г. № 03-03-06/3/79208)

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