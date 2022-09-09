Обзоры для бухгалтера

Обзор налоговых новостей. Возврат НДФЛ работающим пенсионерам, уменьшение госпошлины для бизнеса, упрощенный переход с УСН на НПД

Наиболее интересные события в налоговой сфере за август 2022.

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Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за август 2022

Содержание

  • 01:05 — Освобождение от НДФЛ оплаты связи волонтерам — Законопроект № 182210-8
  • 01:52 — Упрощение перехода с УСН и ЕСХН на налог на самозанятых — Законопроект № 183794-8
  • 03:55 — Продление льготы по НДС в отношении племенной продукции — Законопроект № 184193-8
  • 06:13 — Уменьшение госпошлины для субъектов МСБ на 50% — Законопроект № 176000-8
  • 06:57 — Пенсионный социальный налоговый возврат для работающих пенсионеров — Законопроект № 176566-8
  • 08:34 — Последствия подачи электронной декларации неуполномоченным лицом — Определение Верховного Суда от 19.08.2022 № 306-ЭС22-7274

Другие материалы

  • Обзор Писем Минфина по налогам за июнь 2022 — ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Возмещение НДС в ускоренном порядке

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Возмещение НДС в ускоренном порядке

Повышение квалификации

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Мероприятия

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НДС

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Многие российские организации и ИП приобретают у иностранных компаний услуги в электронной форме, например, доступ к программам через Интернет, рекламные услуги во «всемирной паутине» и т. п. Нужно ли в такой ситуации выполнять обязанности налогового агента по НДС? Давайте разберемся.

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