Обзор налоговых новостей. Возврат НДФЛ работающим пенсионерам, уменьшение госпошлины для бизнеса, упрощенный переход с УСН на НПД

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за август 2022
Содержание
- 01:05 — Освобождение от НДФЛ оплаты связи волонтерам — Законопроект № 182210-8
- 01:52 — Упрощение перехода с УСН и ЕСХН на налог на самозанятых — Законопроект № 183794-8
- 03:55 — Продление льготы по НДС в отношении племенной продукции — Законопроект № 184193-8
- 06:13 — Уменьшение госпошлины для субъектов МСБ на 50% — Законопроект № 176000-8
- 06:57 — Пенсионный социальный налоговый возврат для работающих пенсионеров — Законопроект № 176566-8
- 08:34 — Последствия подачи электронной декларации неуполномоченным лицом — Определение Верховного Суда от 19.08.2022 № 306-ЭС22-7274
Другие материалы
- Обзор Писем Минфина по налогам за июнь 2022 — ссылка