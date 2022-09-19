Обзор законопроектов за август 2022. Новые выплаты на подготовку детей к школе, ограничения для чиновников, права инвалидов

Правовые новости за август 2022

Пенсионное право

Пенсионный социальный налоговый возврат для работающих пенсионеров — Законопроект № 176566-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому работающие пенсионеры получают право на возврат в размере 50 процентов суммы НДФЛ, исчисленного, удержанного и перечисленного налоговым агентом в бюджетную систему Российской Федерации за налоговый период, но не более 25 000 рублей. В Пояснительной записке указывается, что принятие предлагаемого законопроекта позволит частично возместить работающим пенсионерам недополучаемые ими в результате установленных законодательных ограничений (например, отмена индексации пенсий), доходы.

Пересчет страховой пенсии работающим пенсионерам — Законопроект № 187497-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предусматривается перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. В Пояснительной записке указывается, что в отношении работающих пенсионеров действующее пенсионное законодательство содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости.

Права инвалидов

Расширение бесплатного предоставления социальных услуг инвалидам и участникам ВОВ — Законопроект № 188816-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на бесплатные социальные услуги получают:

инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий

участники Великой Отечественной войны;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя»;

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

В Пояснительной записке указывается, что в большинстве регионов эти категории уже получают социальные услуги бесплатно (например, в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Ленинградской областях, в городе Москве, в Республике Татарстан, Республике Тыва и др.). Внесение предлагаемых изменений повысит эффективность реализации уже предусмотренных федеральным законодательством мер поддержки отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов войны в части внеочередного и преимущественного права на социальное обслуживание.

Комментарий к налоговым событиям за август 2022

Семейное право

Запрет на усыновление для иностранцев из недружественных стран — Законопроект № 174451-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что уже многие годы «коллективный запад» подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. «Хочешь победить народ — воспитай его детей». Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» — это удар по будущему нации.

Освобождение от штрафа за перевозку ребенка-инвалида без автокресла — Законопроект № 175373-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому от административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, освобождаются водители, перевозящие ребенка-инвалида в возрасте до 11 лет (включительно), физиологические особенности которого не позволяют выполнить установленные Правилами дорожного движения требования к перевозке детей. В Пояснительной записке указывается, что некоторых детей с инвалидностью, например, с детским церебральным параличом, по медицинским показаниям можно перевозить в автомобиле только в лежачем положении в специальном кресле, которое порой не помещается в небольшой автомобиль. Оштрафуют ли при этом водителя за перевозку ребенка-инвалида не в кресле, а в лежащем положении зависит только от понимания и доброй воли сотрудника ГИБДД. Многих детей с инвалидностью по медицинским показаниям нельзя пристегивать. Например, некоторых детей с аутизмом родители вынуждены перевозить не пристёгнутыми, нарушая Правила дорожного движения.

Выплаты на подготовку детей в школу, ПТУ, Вузы — Законопроект № 181878-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить ежегодную выплату в размере 21850 рублей семьям, имеющих детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет) обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для семей, признанных малоимущими, установить такую выплату в размере 34679 рублей. Для семей с детьми от 18 до 23 лет, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования размер выплаты составит 12829 рублей, а для малоимущих семей — 23 206 рублей. Ежегодная выплата осуществляется на каждого ребенка. В Пояснительной записке указывается, что для того, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в Российской Федерации необходимы дополнительные меры поддержки семей.

Комментарий к налоговым спорам за июль 2022

Трудовое право

В Госдуме предложили увеличить размер МРОТ до 30 000 — Законопроект № 179937-8 (подробнее)

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому предписывается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц (сейчас 15 279 рублей). В Пояснительной записке указывается, что В условиях санкционного давления на нашу страну, негативно влияющего на рост экономики, рост ВВП и доходов граждан, ведущего к углублению экономического спада из-за снижения спроса на различные товары со стороны населения, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения, в том числе установить МРОТ, обеспечивающий приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей.

Выплаты за ведение домашнего хозяйства — Законопроект № 183346-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на получение ежемесячной выплаты имеют трудоспособные неработающие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства, включающем работы по дому (приготовление пищи, стирка, глажение, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры, другие работы по дому), затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, за престарелыми родителями, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, осуществляется в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что внерыночное ведение хозяйства внутри дома (уборка, стирка, приготовление пищи и другие работы, воспитание детей и присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного присмотра и ухода, в том числе по состоянию здоровья) осуществляется преимущественно женщинами, что часто создает трудности в совмещении ими семейных обязанностей и трудовой деятельности.

Карательное право

Осужденные на строгих условиях получат право на телефонный разговор — Законопроект № 178001-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Если осужденный находится в строгих условиях отбывания наказания один год и более, ему дополнительно предоставляется право на телефонный разговор в течение каждого года. В Пояснительной записке указывается, что согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года одной из задач является совершенствование правового регулирования, в том числе принятие дополнительных мер в целях увеличения осужденным количества телефонных разговоров с родственниками.

Депутатам, чиновникам, судьям запретят иметь недвижимость в странах НАТО — Законопроект № 175928-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому различным категориям граждан (депутаты, министры, чиновники, судья), а также их родственникам запрещается иметь недвижимое имущество на территории государств-членов и кандидатов на вступление в НАТО. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая норма позволит устранить возможные рычаги давления на высокопоставленных должностных лиц в нашей стране, на их супруг (супругов) и детей, а также снизить коррупциогенные риски, которые могут использоваться для подрыва национальной безопасности Российской Федерации.

Обязанность местных чиновников сообщать о коррупции — Законопроект № 183172-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, обязаны уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законом на проведение проверок по таким обращениям, обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения. В Пояснительной записке указывается, что Законопроект направлен на совершенствование антикоррупционного законодательства, регламентирующего правовой статус лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, в целях повышения эффективности реализации мер по противодействию коррупции, а также выявления, минимизации и устранения коррупционных рисков.

Ответственность за ненадлежащее обращение с навозом — Законопроект № 183338-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства (навоз, помет и т.д.) при хранении, транспортировании, обработке, переработке, реализации побочных продуктов животноводства — влечет наложение административной ответственности (штраф от 30 тыс. до 450 тыс. рублей, приостановление деятельности до 90 суток). В Пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на устранение законодательного пробела.

Краткий обзор налоговых новостей за август 2022

Другое

Запрет на рекламу самогонных аппаратов — Законопроект № 180963-8 (подробнее)

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому не допускается реклама технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт. В Пояснительной записке указывается, что реализация самогонных аппаратов, по своей мощности сравнимых с промышленными масштабами, и оборудования для производства спиртосодержащей жидкости ничем не ограничена. Законодательные ограничения на рекламу и покупку самогонных аппаратов в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют.

Молодыми предлагают признать ученых до 45 лет — Законопроект № 182535-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому молодым ученым в Российской Федерации признается научный и (или) научно-педагогический работник в возрасте до 35 лет включительно, имеющий ученую степень кандидата наук, или в возрасте до 45 лет включительно, имеющий ученую степень доктора наук. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время на уровне федерального закона статус молодого ученого не закреплен, а подзаконное регулирование осуществляет бессистемное отнесение лиц к молодым ученым.

Решение об участии Вооруженных сил РФ в парадах за пределами России будет принимать Президент — Законопроект № 186149-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Президент Российской Федерации принимает решение об участии Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, в том числе определяет условия участия в таких мероприятиях, проводимых за пределами территории Российской Федерации. Президент Российской Федерации определяет условия участия вооруженных сил иностранных государств с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых на территории Российской Федерации.

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