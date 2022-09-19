Льготные категории населения

НДФЛ при продаже земли семьями с детьми

Законопроект № 196446-8 об освобождении от НДФЛ земельных участков, которые продают семьи с детьми.

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Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по НДФЛ и семейным вопросам

  • ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 — ссылка
  • В Госдуме хотят защитить детей от идей «чайлдфри» — ссылка
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