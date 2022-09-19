НДФЛ при продаже земли семьями с детьми
Законопроект № 196446-8 об освобождении от НДФЛ земельных участков, которые продают семьи с детьми.
Законопроект № 196446-8 об освобождении от НДФЛ земельных участков, которые продают семьи с детьми.
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