В Госдуме предложили писать на бутылках «Алкоголь Вам враг!»

Рассматриваются меры для снижения потребления алкоголя (Законопроект № 195581-8).

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин, И.А.Кожанова

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому на алкогольной продукции должна размещаться надпись «Алкоголь Вам враг!».

Помимо этого, предлагается также указывать с помощью соответствующих рисунков (пиктограмм) обозначать информацию о противопоказанности употребления алкогольной продукции лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствами.

Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку или потребительскую тару (упаковку), помещается в рамку красного цвета с белым фоном, при этом площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 20 процентов от площади этикетки или контрэтикетки или площади потребительской тары (упаковки).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что по сообщениям ряда СМИ лишь за весну 2022 года существенно увеличились объемы продаж алкогольной продукции. Так, продажи ликерных вин выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, слабоалкогольных напитков продали на 74% больше, ликероводочных изделий на 23,8%, водки на 8,2%, коньяка на 3%, а иного крепкого спиртного на 16,8%. Такие данные говорят о необходимости усиления внимания со стороны государства на складывающуюся динамику, чтобы сохранить позитивный результат, достигнутый за последнее десятилетие и предотвратить повышение потребления алкогольной продукции населением.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы