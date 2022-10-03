Приостановление выплат по ипотеке для мобилизованных

Рассматривается предложение о предоставлении мобилизованным права на приостановление исполнения выплат по кредитам (Законопроект № 199696-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, А.М.Бабаков, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, В.К.Гартунг, С.В.Кабышев, А.А.Ремезков, И.А.Ананских, А.А.Кузнецов, Ф.С.Тумусов, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, А.В.Терентьев, Я.В.Лантратова, А.С.Аксененко, А.В.Чепа

Содержание предложения

Согласно законопроекту заемщик — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого был осуществлен призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, заключивший с кредитором кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на период призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект разработан в связи с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в целях обеспечения финансовой (банковской) стабильности в Российской Федерации, снижения долговой нагрузки граждан Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых был осуществлен призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по финансовым правам граждан

В Госдуме предложили установить право граждан на кредитные каникулы — ссылка