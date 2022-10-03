Мобилизация

Приостановление выплат по ипотеке для мобилизованных

Рассматривается предложение о предоставлении мобилизованным права на приостановление исполнения выплат по кредитам.

Версия для печати

Рассматривается предложение о предоставлении мобилизованным права на приостановление исполнения выплат по кредитам (Законопроект № 199696-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, А.М.Бабаков, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, В.К.Гартунг, С.В.Кабышев, А.А.Ремезков, И.А.Ананских, А.А.Кузнецов, Ф.С.Тумусов, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, А.В.Терентьев, Я.В.Лантратова, А.С.Аксененко, А.В.Чепа

 

Содержание предложения

Согласно законопроекту заемщик — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого был осуществлен призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, заключивший с кредитором кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на период призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект разработан в связи с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в целях обеспечения финансовой (банковской) стабильности в Российской Федерации, снижения долговой нагрузки граждан Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых был осуществлен призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по финансовым правам граждан

В Госдуме предложили установить право граждан на кредитные каникулы — ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Вебинары для бухгалтеров

С 1 сентября изменилась работа с персональными данными. Нужно исправить образцы некоторых документов

Совсем недавно поменялись правила работы с персональными данными. Если хотите узнать, что изменить в образцах документов и не попасть под проверку Роскомнадзора, то приходите на вебинар.

Ведение бизнеса

Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис

Компания «Сусеки» хотела выделиться необычной выпечкой, искала качественных поставщиков и закупала оборудование. Но весна 2020 поставила бизнес на паузу. О том, как компания выжила в пандемию, скребла по сусекам и мела по амбарам рассказал Андрей Ткаченко, владелец сети пекарен «Сусеки».

Как спасти пекарню и открыть сеть торговых точек в кризис
6-НДФЛ

Форма 6-НДФЛ в 2023 году остается в новом виде

В 2023 году ожидается революция в порядке уплаты налогов. А для налога на доходы физлиц — и в порядке исчисления. Нововведения отразятся и на формах отчетности. Форму 6-НДФЛ поменяют. Расскажем, что в ней изменится.

Форма 6-НДФЛ в 2023 году остается в новом виде
Реорганизация компании

Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру

Реорганизация — это изменение внутренней составляющей юридического лица, при котором не происходит ликвидации, а происходит переход юридической формы в другие образования. При этом происходит передача прав другому юридическому лицу. Расскажем подробнее о процессе и способах реорганизации.

Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру
Читать еще