Стоимость медицинских услуг предлагают ограничить

Рассматривается предложение по установлению предельных цен на медицинские услуги (Законопроект № 201200-8).
Инициатор предложения
Законопроект подготовлен Депутатом Государственной Думы А.В.Куринным (КПРФ).
Содержание предложения
Согласно законопроекту в отношении медицинских услуг, представленных в соответствующей территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в случае если они оказываются за счет средств гражданина, высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации вправе установить предельный размер стоимости таких услуг.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что снижение доступности бесплатной медицинской помощи в ряде случаев приводит к необоснованному росту стоимости аналогичной услуги, предоставляемой частными медицинскими организациями.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по финансовым правам граждан
В Госдуме предложили установить право граждан на кредитные каникулы — ссылка