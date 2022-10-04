Стоимость медицинских услуг предлагают ограничить

Рассматривается предложение по установлению предельных цен на медицинские услуги (Законопроект № 201200-8).

Инициатор предложения

Законопроект подготовлен Депутатом Государственной Думы А.В.Куринным (КПРФ).

Содержание предложения

Согласно законопроекту в отношении медицинских услуг, представленных в соответствующей территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в случае если они оказываются за счет средств гражданина, высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации вправе установить предельный размер стоимости таких услуг.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что снижение доступности бесплатной медицинской помощи в ряде случаев приводит к необоснованному росту стоимости аналогичной услуги, предоставляемой частными медицинскими организациями.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по финансовым правам граждан

В Госдуме предложили установить право граждан на кредитные каникулы — ссылка