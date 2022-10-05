В Госдуме предложили новые основания для освобождения от мобилизации

Рассматривается предложение об освобождении от мобилизации граждан с детьми (Законопроект № 201632-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен депутатами от КПРФ

Депутаты Государственной Думы Н.А.Останина, А.А.Алехин, А.В.Корниенко, М.В.Дробот, С.П.Обухов, О.Н.Смолин

Содержание предложения

Согласно законопроекту отсрочка от призыва от мобилизации предоставляется лицам:

имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет (или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность) либо имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 18 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);

имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет (или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в случае принятия законопроекта большее количество многодетных семей получат право на отсрочку по мобилизации, что будет направлено на реализацию демографической политики в Российской Федерации и гарантию прав несовершеннолетних.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по мобилизации

Приостановление выплат по ипотеке для мобилизованных — ссылка

Особенности исполнения обязательств по кредитам мобилизованными и контрактниками — ссылка