Универсальное пособие на детей

Рассматривается предложение по объединению пособий на детей и по беременности (Законопроект № 201623-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание инициативы

Согласно законопроекту универсальное пособие ежемесячно предоставляется нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и беременным женщинам. Размер пособия будет зависеть от определенных обстоятельств и может составлять 50, 75, 100 процентов от величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что универсальное пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки:

ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет;

ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Материалы к законопроекту

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