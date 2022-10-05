Социальные пособия

Универсальное пособие на детей

Рассматривается предложение по объединению пособий на детей и по беременности.

Версия для печати

Рассматривается предложение по объединению пособий на детей и по беременности (Законопроект № 201623-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание инициативы

Согласно законопроекту универсальное пособие ежемесячно предоставляется нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и беременным женщинам. Размер пособия будет зависеть от определенных обстоятельств и может составлять 50, 75, 100 процентов от величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что универсальное пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки:

  • ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
  • пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
  • ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет;
  • ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
  • ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы

  • Правовые новости за август 2022 — ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Аудит

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы

После того, как аудиторское заключение по результатам обязательного аудита стало необходимо публиковать на сервисе ГИР БО от ФНС, аудит в 2 этапа получил особую популярность. Но действительно ли он так полезен всем компаниям? Попробуем разобраться.

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы
Инвестиции

Что делать с деньгами в период такой неопределенности, как сейчас?

Возможно, прочитав заголовок, вы ожидаете рекламу какого-то одного инструмента, который идеально подходит для взлома. Но нет, такого простого рецепта нет. А этот пост — просто о моих мыслях по наблюдениям за ситуациями.

Читать еще