Универсальное пособие на детей

Рассматривается предложение по объединению пособий на детей и по беременности (Законопроект № 201623-8).
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Правительством РФ
Содержание инициативы
Согласно законопроекту универсальное пособие ежемесячно предоставляется нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и беременным женщинам. Размер пособия будет зависеть от определенных обстоятельств и может составлять 50, 75, 100 процентов от величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что универсальное пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки:
- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
- пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет;
- ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
- ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Материалы к законопроекту
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Другие материалы
- Правовые новости за август 2022 — ссылка