Бесплатное предоставление земли ветеранам боевых действий

Рассматривается предложение о бесплатном выделении земельных участков ВБД (Законопроект № 201886-8).

Автор поправок

Законопроект подготовлен Законодательным Собранием Республики Карелия

Содержание поправок

Согласно законопроекту ветеранам боевых действий или инвалидам боевых действий предоставляется такая мера поддержки, как получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства с последующим предоставлением таких участков в собственность бесплатно.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по мобилизации

Особенности исполнения обязательств по кредитам мобилизованными и контрактниками — ссылка

Освобождение от налога на имущество мобилизованных — ссылка