Бесплатное предоставление земли ветеранам боевых действий

Рассматривается предложение о бесплатном выделении земельных участков ВБД (Законопроект № 201886-8).
Автор поправок
Законопроект подготовлен Законодательным Собранием Республики Карелия
Содержание поправок
Согласно законопроекту ветеранам боевых действий или инвалидам боевых действий предоставляется такая мера поддержки, как получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства с последующим предоставлением таких участков в собственность бесплатно.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по мобилизации
Особенности исполнения обязательств по кредитам мобилизованными и контрактниками — ссылка
Освобождение от налога на имущество мобилизованных — ссылка