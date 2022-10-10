В Госдуме предложили специальные основания для освобождения от частичной мобилизации

Рассматривается предложение по установлению отдельных случаев отсрочки по частичной мобилизации (Законопроект № 203675-8)
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди
Депутаты Государственной Думы С.В.Авксентьева, В.А.Даванков, Г.К.Арапов
Содержание предложения
В Государственной Думе предложили установить отдельные основания для отсрочки по частичной мобилизации для граждан:
- имеющим постоянное место работы и обеспечивающим уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем
- имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет
- воспитывающим без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет
- имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет
- являющимся единственным кормильцем семьи, в которой имеются дети инвалиды
- являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы
- имеющим мобилизованного члена семьи
- обучающимся по очной, очно-заочной форме обучения
- являющимся единственным сыном или дочерью одинокого родителя
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что в сложившихся условиях законопроект, без сомнения, является наиболее актуальным, так как направлен на сохранение развития демографии в Российской Федерации и снятия значительной социальной напряженности в обществе.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по мобилизации
Меры поддержки мобилизованных - ссылка