В Госдуме предложили специальные основания для освобождения от частичной мобилизации

Рассматривается предложение по установлению отдельных случаев отсрочки по частичной мобилизации

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Рассматривается предложение по установлению отдельных случаев отсрочки по частичной мобилизации (Законопроект № 203675-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди

Депутаты Государственной Думы С.В.Авксентьева, В.А.Даванков, Г.К.Арапов

Содержание предложения

В Государственной Думе предложили установить отдельные основания для отсрочки по частичной мобилизации для граждан:

  • имеющим постоянное место работы и обеспечивающим уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем
  • имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет
  • воспитывающим без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет
  • имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет
  • являющимся единственным кормильцем семьи, в которой имеются дети инвалиды
  • являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы
  • имеющим мобилизованного члена семьи
  • обучающимся по очной, очно-заочной форме обучения
  • являющимся единственным сыном или дочерью одинокого родителя

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в сложившихся условиях законопроект, без сомнения, является наиболее актуальным, так как направлен на сохранение развития демографии в Российской Федерации и снятия значительной социальной напряженности в обществе.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по мобилизации

Меры поддержки мобилизованных - ссылка

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