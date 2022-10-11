УСН при дарении предпринимателю подарков
Рассматриваются последствия по упрощенной системе обложения при заключении с предпринимателем договора дарения.
Рассматриваются последствия по упрощенной системе обложения при заключении с предпринимателем договора дарения.
Вычеты по НДС, в том числе при ввозе товара, положены только организациям и ИП на ОСНО. Простые физлица такого права не имеют.
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Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе применяют ставку налога на прибыль 0% в федеральный бюджет и дифференцированные ставки в региональный бюджет (до 13,5%). Эти ставки действуют, в том числе и для внереализационных доходов.
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Рассматриваются последствия по упрощенной системе обложения при заключении с предпринимателем договора дарения.
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В общем случае при ввозе товаров в РФ из заграницы надо платить НДС. Но есть исключения. Это технологическое оборудование (в том числе комплектующих и запчасти к нему), аналоги которого не производятся в РФ.
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