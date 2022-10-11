Налоговый учет при УСН

УСН при дарении предпринимателю подарков

Рассматриваются последствия по упрощенной системе обложения при заключении с предпринимателем договора дарения.

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Рассматриваются последствия по упрощенной системе обложения при заключении с предпринимателем договора дарения (Письмо Минфина от 11 августа 2022 г. № 03-11-11/78069).

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