Расчет дохода семьи мобилизованного для выплаты пособий

Рассматривается предложение по установлению особенностей расчета доходов семьи, в которой есть мобилизованный гражданин (Законопроект № 205028-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, Ю.А.Напсо; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

Содержание поправок

Согласно законопроекту при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка или для признания семьи малоимущей не учитываются доходы в виде денежного содержания гражданина Российской Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта будет способствовать максимальной поддержке семей с детьми, а также не позволит в будущем взыскивать в досудебном и судебном порядках выплаченные пособия семьям в связи с увеличением доходов семьи.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по мобилизации

Меры поддержки мобилизованных — ссылка