Особенности уплаты НДС после присоединения к России новых регионов
Рассматриваются особенности уплаты НДС после присоединения к России новых регионов.
Рассматриваются особенности уплаты НДС после присоединения к России новых регионов.
Проверить достоверность выписки из ЕГРН перед совершением сделки с 2023 года можно по QR-коду. Такой сервис разрабатывает Росреестр.
Рассматриваются особенности уплаты НДС после присоединения к России новых регионов.
Начав свой путь в инвестициях, меня колбасило из стороны в сторону, я жадно поглощал информацию, смотрел котировки акций, читал статьи и искал полезные советы. Как и везде, в инвестициях очень много советчиков: это и брокеры, и блогеры, и прочие «эксперты», которые «точно знают, как нужно».
Управленку нужно не только настраивать, но и правильно вести. Разбираем топ-6 ошибок в управленке — читайте и запоминайте, как делать не надо.
Оформить электронную подпись бизнесмену могут только после его идентификации. Другой человек по доверенности не сможет оформить подпись на имя ИП.
Со 2 квартала 2022 года поменялась форма отчета 4-ФСС. В новом отчете нет таблицы с уплаченными взносами, которая была там раньше. Но в программе 1С такая таблица есть.
Правительство наладит обмен данными о мобилизованных гражданах между Минобороны и Федеральной налоговой службой.
По новой норме ТК период приостановки трудового договора мобилизованных сотрудников включается в трудовой стаж по специальности и страховой стаж для пенсии, но только не для льготной. Это исправят.
С 2023 года вместо отчетов по формам СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС будет отчет ЕФС-1. ПФР утвердит электронный формат этой формы. Для электронной трудовой (ныне СЗВ-ТД) там будут коды для мобилизованных: приостановление и возобновление.
Специалистам разъяснили, стоит ли беспокоиться, если предприятие сделало бронирование, но на воинском учете человек стоит совершенно в другом городе.