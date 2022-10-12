НДС

Особенности уплаты НДС после присоединения к России новых регионов

Рассматриваются особенности уплаты НДС после присоединения к России новых регионов.

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Рассматриваются особенности уплаты НДС после присоединения к России новых регионов (сайт ФНС России).

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Инвестиции

Советы в инвестициях, которые могут быть более вредными, чем полезными

Начав свой путь в инвестициях, меня колбасило из стороны в сторону, я жадно поглощал информацию, смотрел котировки акций, читал статьи и искал полезные советы. Как и везде, в инвестициях очень много советчиков: это и брокеры, и блогеры, и прочие «эксперты», которые «точно знают, как нужно».

Советы в инвестициях, которые могут быть более вредными, чем полезными

Мероприятия

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Отчетность в ПФР

🔥 У формы ЕФС-1 будет электронный формат

С 2023 года вместо отчетов по формам СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС будет отчет ЕФС-1. ПФР утвердит электронный формат этой формы. Для электронной трудовой (ныне СЗВ-ТД) там будут коды для мобилизованных: приостановление и возобновление.

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