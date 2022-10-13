В Госдуме предлагают заменить мобилизацию альтернативной службой для тех, чьи убеждения не позволяют служить в армии

Рассматривается предложение по замене мобилизации альтернативной службой для отдельных лиц (Законопроект № 207803).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от партии «Новые люди»
Депутаты Государственной Думы С.В.Авксентьева, М.А.Гулин
Содержание предложения
Согласно законопроекту гражданин имеет право на замену военной службы в период общей или частичной мобилизации, альтернативной гражданской службой в случаях, если:
- несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
- он относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации;
- он имеет на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет либо имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;
- он имеет жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеет на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет;
- он является единственным кормильцем семьи, в которой имеются дети инвалиды;
- он является сыном (родным братом) военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы;
- он является единственным сыном или дочерью одинокого родителя.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что законопроект позволяет устранить пробел в отраслевом законодательстве в части определения предназначения граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации, а также расширяет перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной гражданской службы.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по мобилизации
Льготы, вычеты для мобилизованных, сдача отчетности и другие разъяснения ФНС по частичной мобилизации — ссылка