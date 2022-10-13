В Госдуме предлагают заменить мобилизацию альтернативной службой для тех, чьи убеждения не позволяют служить в армии

Рассматривается предложение по замене мобилизации альтернативной службой для отдельных лиц (Законопроект № 207803).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии «Новые люди»

Депутаты Государственной Думы С.В.Авксентьева, М.А.Гулин

Содержание предложения

Согласно законопроекту гражданин имеет право на замену военной службы в период общей или частичной мобилизации, альтернативной гражданской службой в случаях, если:

несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;

он относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации;

он имеет на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет либо имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;

он имеет жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеет на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет;

он является единственным кормильцем семьи, в которой имеются дети инвалиды;

он является сыном (родным братом) военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы;

он является единственным сыном или дочерью одинокого родителя.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект позволяет устранить пробел в отраслевом законодательстве в части определения предназначения граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации, а также расширяет перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной гражданской службы.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по мобилизации

Льготы, вычеты для мобилизованных, сдача отчетности и другие разъяснения ФНС по частичной мобилизации — ссылка