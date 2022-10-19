Особенности осуществления предпринимательской деятельности в период мобилизации

Рассматривается предложение по порядку введения предпринимательской деятельности в связи с частичной мобилизацией (Законопроект № 210928-8)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России, Справедливой России, партии Новые люди, КПРФ

Депутаты Государственной Думы А.Д.Жуков, Д.Ф.Вяткин, В.В.Иванов, М.А.Топилин, А.В.Картаполов, А.Г.Нечаев, А.В.Демин, Д.Б.Кравченко, О.В.Морозов, А.Г.Когогина, Н.Г.Румянцев, А.В.Скоч, С.А.Наумов, М.Г.Делягин, С.В.Алтухов, В.В.Сипягин, Д.Г.Гусев, О.А.Голиков, Н.В.Школкина, О.М.Казакова, А.Г.Аксаков, Н.В.Арефьев, С.М.Сокол, И.И.Мельников; Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, Н.А.Журавлев

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, призывной комиссией по мобилизации граждан предоставляется семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц. На перечисленных граждан не распространяется запреты, касающиеся занятия предпринимательской деятельностью. Такие граждане могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что подобный подход исключает необходимость осуществления мобилизованными гражданами экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняет возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности, а также исключает наступление неблагоприятных правовых последствий для мобилизованных граждан.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Обзор военного права за сентябрь 2022

Призыв многодетных отцов, защита военнослужащих от коллекторов, льготы для ВБД в обзоре военного права — ссылка