НДФЛ

НДФЛ при выплате компенсации за задержку зарплаты

Рассматривается вопрос об обложении компенсации, выплачиваемой работнику при нарушении сроков выплаты заработной платы.

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Рассматривается вопрос об обложении компенсации, выплачиваемой работнику при нарушении сроков выплаты заработной платы (Письмо Минфина от 20 сентября 2022 г. № 03-04-06/90892).

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Обзор разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка

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