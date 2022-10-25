Мобилизация

Для жен мобилизованных предлагают сократить рабочую неделю

Рассматривается новое основание для сокращение рабочего времени для отдельных категорий.

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Рассматривается новое основание для сокращение рабочего времени для отдельных категорий (Законопроект № 218102-8)

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, Ю.А.Напсо, Е.В.Марков; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

Содержание предложения

Согласно законопроекту для родителя, имеющего несовершеннолетнего ребенка, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, устанавливается рабочее время не более 35 часов в неделю (на период прохождения другим родителем военной службы).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что многие семейные обязанности, которые ранее выполняли мобилизованные мужчины по уходу за собственными детьми (забирали и отводили детей в детские сады, школы, различные секции), одномоментно легли на плечи их жен. Уделить дополнительное время собственному ребенку, особенно в условиях, когда, например, мама работает, не представляется возможным.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по семейным вопросам и правам мобилизованных

В Госдуме предложили платить алименты за мобилизованных — ссылка

Обзор семейного права за сентябрь 2022 — ссылка

Обзор прав мобилизованных за сентябрь 2022 — ссылка

Юзвак Максим
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