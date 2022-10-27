Выплаты вкладчикам обонкротившихся банков предлагают повысить до 3 млн. рублей

Рассматривается предложение по повышению страхового возмещения при банкротстве банков (Законопроект № 219700-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Законодательным собранием Ленинградской области

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому страхование вкладов повышается до 3 000 000 рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время роль банковских вкладов как средства сохранения денежных средств не только не теряет своей актуальности, но и многократно усиливается. В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и ростом процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств. Повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Обзоры

Обзор финансового права за сентябрь 2022 – ссылка