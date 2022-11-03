НДС

НДС при подписании одностороннего акта и признании акта недействительным

Рассматриваются последствия по НДС при таких сделках.

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Видео о том, что будет с НДС, если был оформлен одностороний акт и его признали недействительным.

Материалы по НДС

ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Быки и медведи — что это за звери? За громкими названиями скрываются обычные участники биржевого рынка, которые работают по определенным стратегиям. Каждый из игроков выполняет установленные действия, что позволяет зарабатывать на повышении или понижении стоимости ценных бумаг и активов.

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи
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