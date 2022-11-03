НДС

Споры по НДС при пересмотре цен

Что будет с налогами, если цены при сделке изменились?

Версия для печати

Разберем основные нюансы, которые здесь важны.

Материалы по НДС

ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка

ТОП-10 налоговых споров по НДС за 2021 – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Социальные пособия

Для бывших самозанятых и ИП введут правила выплаты пособий по безработице

ИП и самозанятых будут регистрировать в ЦЗН при условии, что они закроют свой статус и станут обычными физлицами. Для расчета пособия будут учитывать налоги, уплаченные во время бизнеса.

Повышение квалификации

ЭДО

Docrobot обновил платформу электронного документооборота

Улучшили поиск документов, ускорили заполнение данных по маркированным товарам в объёмно-сортовом учёте и добавили фильтрацию по статусам обработки в «Честном знаке». Рассказываем о последних обновлениях платформы и что они дают.

Docrobot обновил платформу электронного документооборота

Мероприятия

Разместить
Больничные

Если сотрудник раньше был ИП и не платил добровольные взносы в ФСС, этот период не войдет в стаж для больничного

Для оплаты больничного имеет значение стаж. 100% среднего заработка платят тем, у кого стаж больше 8 лет. Но некоторые работники ранее были предпринимателями. Эта деятельность тоже может идти в стаж для больничных.

Банкротство

Банкротство: поворотные решения Верховного Суда осенью 2022 года

В 3 квартале 2022 года суды приняли много решений по банкротству и разрешили некоторые спорные вопросы. Например, о правах граждан-инвесторов, которые приобретали по ДДУ не одну, а несколько квартир с расчетом на дальнейшее использование. Или при каких условиях возможно обратить взыскание на единственное жилье?

Банкротство: поворотные решения Верховного Суда осенью 2022 года
Самозанятые

Топ опасных формулировок в договоре ГПХ с самозанятым

Чаще при сотрудничестве с самозанятыми исполнителями заказчики боятся переквалификации этих отношений в трудовые. Рассмотрим, каких опасных формулировок в договоре ГПХ надо избегать, чтобы не возникало проблем с налоговой и трудовой инспекциями.

Топ опасных формулировок в договоре ГПХ с самозанятым
Читать еще