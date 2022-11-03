Споры по НДС при пересмотре цен
Что будет с налогами, если цены при сделке изменились?
Что будет с налогами, если цены при сделке изменились?
ИП и самозанятых будут регистрировать в ЦЗН при условии, что они закроют свой статус и станут обычными физлицами. Для расчета пособия будут учитывать налоги, уплаченные во время бизнеса.
Эмигранты из РФ открыли почти в 15 раз больше компаний в Сербии, чем в 2021 год. В страну приехало более 100 тыс. россиян, 17% уже получили ВНЖ.
Предыдущий бухгалтер работал в «1С:Предприятие 7.7», оборотки все в минусах (имеются валютные счета, которые она не сверяла, вообще банк не сверяла), прибыль рисовала.
С 1 декабря у физлиц появится возможность оформлять ИНН через портал госуслуг. Закон об этом был принят еще в мае.
Улучшили поиск документов, ускорили заполнение данных по маркированным товарам в объёмно-сортовом учёте и добавили фильтрацию по статусам обработки в «Честном знаке». Рассказываем о последних обновлениях платформы и что они дают.
Основная масса запросов на послабления придется на первое полугодие 2023.
Для оплаты больничного имеет значение стаж. 100% среднего заработка платят тем, у кого стаж больше 8 лет. Но некоторые работники ранее были предпринимателями. Эта деятельность тоже может идти в стаж для больничных.
В 3 квартале 2022 года суды приняли много решений по банкротству и разрешили некоторые спорные вопросы. Например, о правах граждан-инвесторов, которые приобретали по ДДУ не одну, а несколько квартир с расчетом на дальнейшее использование. Или при каких условиях возможно обратить взыскание на единственное жилье?
Расскажем, в каких случаях заявление на отпуск необходимо, а в каких без него можно обойтись.
Чаще при сотрудничестве с самозанятыми исполнителями заказчики боятся переквалификации этих отношений в трудовые. Рассмотрим, каких опасных формулировок в договоре ГПХ надо избегать, чтобы не возникало проблем с налоговой и трудовой инспекциями.