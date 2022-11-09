Отмена процентов по кредитам мобилизованных

Рассматривается предложение по улучшению условий кредитных каникул для мобилизованных (Законопроект № 229147-8).
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Орловским областным Советом народных депутатов
Содержание поправок
Согласно законопроекту предусматривается неначисление в течение срока действия льготного периода (кредитные каникулы) на размер основного долга процентов.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что принятие настоящего законопроекта позволит усилить меры поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по военному праву
Обзор военного права за сентябрь 2022 – ссылка
Обзор прав мобилизованных за сентябрь 2022 – ссылка