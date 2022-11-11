В России может появиться этнотуризм

Разбираем законопроект № 230679-8.

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, Д.Г.Гусев, С.В.Кабышев, Т.Б.Каноков, Н.В.Новичков, А.М.Бабаков

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на развитие этнотуризма. Вводится понятие этнокультурный туризм – совокупность видов туризма, связанная с посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями отдельных народов, включающая в себя этнический, этнографический, эколого-этнографический, антропологический, этнопознавательный туризм.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время этнокультурный туризм как форма ознакомления с культурным наследием народов Российской Федерации имеет повышенный интерес к традиционным формам жизнедеятельности, национальным обычаям, традиционному укладу и хозяйственной деятельности коренных народов Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

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