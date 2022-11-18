Период дожития на 2023, отсрочка от армии детей пенсионеров в обзоре пенсионного права

Пенсионное право за октябрь 2022

Досрочная пенсия для местных спасателей – Законопроект № 221275-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Спасатели имеют право на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации независимо от ведомственной принадлежности профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований. В Пояснительной записке указывается, что несмотря на то, что все спасатели выполняют аварийно-спасательные и другие неотложные работы в сложных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни, для спасателей аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления право на досрочное назначение страховой пенсии по старости не предусмотрено.

Установлен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2023 – Законопроект № 221965-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2023 год устанавливается продолжительностью 264 месяца. В Пояснительной записке указывается, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с положениями Методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 531.

Отцы получат право направлять материнский капитал на накопительную пенсию – Законопроект № 222349-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому воспользоваться правом направления средств маткапитала на накопительную пенсию смогут мужчины – отцы, воспитывающие двух или более детей после смерти их матери, либо их единственные усыновители. Действующий закон предоставляет такую возможность только матерям. В Пояснительной записке указывается, что законопроект устраняет сложившуюся в отношении отцов несправедливость.

Военные пенсионеры смогут получить суммы невыплаченных пенсий за прошлые периоды без ограничений – Законопроект № 212491-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих, сотрудников МВД (ФСИН, Росгвардии и т.д.), и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено. В Пояснительной записке указывается, что Конституционный суд признал несоответствующими Конституции номы, которые не допускают выплату лицу, уволенному с военной службы, не полученной им пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена и в последующем прекращена, лишь в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года, предшествующие обращению пенсионера в пенсионный орган за восстановлением выплаты пенсии, притом, что в период, когда она не выплачивалась, право на эту пенсию пенсионер не утрачивал.

Освобождение от мобилизации детей пенсионеров – Законопроект № 224850-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим единственного родителя, находящегося в возрасте, дающем право на трудовую пенсию по старости, при отсутствии у такого родителя других детей. В Пояснительной записке указывается, что в рамках проведения частичной мобилизации на военную службу призываются граждане вне зависимости от того, являются ли они единственными детьми у своих одиноких пожилых родителей, или нет.

Комментарий к налоговым событиям за октябрь 2022

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