Возврат индексации пенсий отдельным категориям пенсионеров

Рассматривается предложение по возврату индексации пенсий получателям социальной пенсии (Законопроект № 232295-8).
Авторы поправок
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР
Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, Ю.А.Напсо, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин
Содержание поправок
Согласно поправкам лица, получающие страховые пенсии и осуществляющие трудовую и (или) иную деятельность в социально ориентированных некоммерческих организациях, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, что позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом право на ежегодный перерасчет страховой пенсии у таких лиц утрачивается.
Материалы к законопроекту
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