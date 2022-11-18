Возврат индексации пенсий отдельным категориям пенсионеров

Рассматривается предложение по возврату индексации пенсий получателям социальной пенсии (Законопроект № 232295-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, Ю.А.Напсо, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

Содержание поправок

Согласно поправкам лица, получающие страховые пенсии и осуществляющие трудовую и (или) иную деятельность в социально ориентированных некоммерческих организациях, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, что позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом право на ежегодный перерасчет страховой пенсии у таких лиц утрачивается.

Материалы к законопроекту

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