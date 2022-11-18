Индексация пенсий

Возврат индексации пенсий отдельным категориям пенсионеров

Рассматривается предложение по возврату индексации пенсий получателям социальной пенсии.

Версия для печати

Рассматривается предложение по возврату индексации пенсий получателям социальной пенсии (Законопроект № 232295-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, Ю.А.Напсо, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

 

Содержание поправок

Согласно поправкам лица, получающие страховые пенсии и осуществляющие трудовую и (или) иную деятельность в социально ориентированных некоммерческих организациях, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, что позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом право на ежегодный перерасчет страховой пенсии у таких лиц утрачивается.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы по правам пенсионеров

Пенсионные новости за октябрь 2022 – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Повышение квалификации

Больничные

🙉 ФСС переплатил пособие по больничному и винит во всем работодателя, выдавшего справку 182н

Справка 182н, выданная совместителю, может сыграть злую шутку с его работодателем. По ней человек может получить пособие из расчета двойного дохода. Кто виноват и что делать, теперь разбирается бухгалтер.

Бухгалтеры

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»

«Клерк» 25 октября исполнился 21 год. Совсем большой и совершеннолетний. Но все когда-то начиналось – с форума, с общения небольшого круга бухгалтеров. И до сих пор это место, которое для многих стало второй семьей, домом. Мы попросили читателей-старожилов рассказать свои истории о «Клерке» и вот что получилось.

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»
Автоматизация учета

Машиночитаемые доверенности в 2023: вопросы и ответы

В 2023 году обязательным условием для подписания электронных документов станет использование машиночитаемой доверенности. В сервисе 1С-Отчетность от Калуги Астрал уже сейчас полноценно ведется работа с МЧД. Можно «обкатать» систему и обучить сотрудников заранее.

Машиночитаемые доверенности в 2023: вопросы и ответы

Мероприятия

Разместить

Крутой кабинет для CTO

Помните я говорил, что мы закончили ремонт и наш CTO выбрал себе место на самом вверху. Пришло время про этот кабинет расскзать.

Крутой кабинет для CTO
Читать еще