Что хотят изменить в ЕНС
Рассматриваются изменения в регулировании института единого налогового счета.
Рассматриваются изменения в регулировании института единого налогового счета.
Сейчас многие не высчитывают фактическую зарплату за первую половину месяца, а просто платят аванс в процентах от оклада. Но с 2023 года при таком подходе сумма к выплате уменьшится. Что же делать? Коллеги предлагают варианты.
Некоторые бухаутсорсеры считают, что работа из дома — топ-формат. Но удаленка может принести неприятностей: больная спина, выгорание и даже проблемы с желудком. Разбираемся, как составить грамотный тайм-менеджмент и не навредить себе.
Кадровый учет представляет собой совокупность процедур, связанных с осуществлением кадрового делопроизводства, обеспечивающих трудовую деятельность сотрудников компании. Кадровый и бухгалтерский учет – это два разных вида деятельности, предполагающие составление разных документов, требующие, чтобы их осуществляли разные лица в компании.
Санаторий может готовить еду не только для отдыхающих, которым оказывают медицинские услуги. Неважно, кто ест приготовленные продукты. Важно, что еду готовит санаторий. НДС такая реализация не облагается.
Если трудовой договор был срочный, то увольнение произойдет в последний день срока, даже если сотрудник в это время находится на военной службе по мобилизации.
Семьи с детьми освободят от выплаты НДФЛ при продаже земли и хозпостроек на ней, если вырученные деньги семья направит на улучшение жилищных условий.
Если купить не новое ОС (бывшее в употреблении), срок для амортизации линейным способом можно установить такой же, как был у предыдущего собственника. Но за минусом месяцев или лет эксплуатации.
Бонус и скидка лишними никогда не будут. Так считают клиенты, которые порой готовы переплатить, но получить кешбэк. И часто начинающие продавцы, не считают себестоимость и маржу, а бросаются «во все тяжкие» и подписываются на все акции от маркетплейса.
Ставка НДФЛ при продаже имущества в России – 13% для резидентов и 30% для нерезидентов.
Абсолютное большинство считает, что они не потеряют работу в ближайший месяц. Наиболее уверены в карьерном росте женщины, их стали чаще нанимать работодатели.