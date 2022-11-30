Законодательные предложения по расширению прав военных, мобилизованных, пенсионеров в обзоре за октябрь 2022

Рассматриваются законодательные инициативы по правам граждан

Правовые новости за октябрь 2022

Военное право

Освобождение от НДФЛ доходов ветеранов боевых действий – Законопроект № 210985-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не облагаются НДФЛ доходы граждан Российской Федерации, отнесенных к ветеранам боевых действий, при условии, что сумма дохода не превышает 5 миллионов рублей в год. Если сумма составляет более 5 миллионов рублей, применяются налоговые ставки в размере одной второй от указанных в статье 224 Налогового кодекса ставок. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит повысить престиж военной службы в обществе, будет являться соразмерным поощрением гражданина за то, что он подвергал опасности собственную жизнь в интересах Российской Федерации, что видится актуальным в современных реалиях.

Уполномоченный по защите прав военнообязанных и военнослужащих – Законопроект № 211189-8 (подробнее)

В Государственной Думе предлагают учредить институт уполномоченного по защите прав военнообязанных и военнослужащих. Деятельность Уполномоченного направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих, реализации и соблюдения прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. В Пояснительной записке указывается, что актуальность создания института уполномоченных по защите прав военнообязанных и военнослужащих в Российской Федерации обусловлена широким распространением неправомерного призыва на военную службу военнообязанных в рамках осуществления в Российской Федерации частичной мобилизации.

Военные пенсионеры смогут получить суммы невыплаченных пенсий за прошлые периоды без ограничений – Законопроект № 212491-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 Закона о пенсионном обеспечении военнослужащих, сотрудников МВД (ФСИН, Росгвардии и т.д.), и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено. В Пояснительной записке указывается, что Конституционный суд признал несоответствующими Конституции номы, которые не допускают выплату лицу, уволенному с военной службы, не полученной им пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена и в последующем прекращена, лишь в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года, предшествующие обращению пенсионера в пенсионный орган за восстановлением выплаты пенсии, притом, что в период, когда она не выплачивалась, право на эту пенсию пенсионер не утрачивал.

Смягчение ответственности за преступления сотрудников МВД – Законопроект № 215274-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому утрачивает силу положение, в соответствии с которым совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел рассматривается в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. В Пояснительной записке указывается, что с принятием названного законоположения допущена фактическая дискриминация сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других государственных структур, отнесенных к категории правоохранительных органов. Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и др. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо.

Учет службы в армии для поступления в ВУЗ – Законопроект № 219329-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому к индивидуальным достижениям поступающих, подлежащим учету образовательными организациями в случае, относится прохождение военной службы по призыв. В Пояснительной записке указывается, что мера направлена на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности. Её реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы.

Комментарий к налоговым событиям за октябрь 2022

Частичная мобилизация

Новые основания для отсрочки от частичной мобилизации – Законопроект № 203675-8 (подробнее)

В Государственной Думе предложили установить отдельные основания для отсрочки по частичной мобилизации для граждан:

• имеющим постоянное место работы и обеспечивающим уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем

• имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет

• воспитывающим без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет

• имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет

• являющимся единственным кормильцем семьи, в которой имеются дети инвалиды

• являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы

• имеющим мобилизованного члена семьи

• обучающимся по очной, очно-заочной форме обучения

• являющимся единственным сыном или дочерью одинокого родителя

В Пояснительной записке указывается, что в сложившихся условиях законопроект, без сомнения, является наиболее актуальным, так как направлен на сохранение развития демографии в Российской Федерации и снятия значительной социальной напряженности в обществе.

Расчет дохода семьи мобилизованного для выплаты пособий – Законопроект № 205028-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка или для признания семьи малоимущей не учитываются доходы в виде денежного содержания гражданина Российской Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта будет способствовать максимальной поддержке семей с детьми, а также не позволит в будущем взыскивать в досудебном и судебном порядках выплаченные пособия семьям в связи с увеличением доходов семьи.

Освобождение родителей детей-инвалидов от мобилизации – Законопроект № 205732-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. В Пояснительной записке указывается, что В семьях, имеющих ребенка-инвалида или инвалида с детства, мать преимущественно занята уходом, иногда круглосуточным, а отец не только работает для обеспечения нужд ребенка и семьи, но и оказывает физическую помощь в уходе, с которым невозможно справиться силами матери, в том числе, за маломобильными, паллиативными и взрослыми инвалидами, а также при поведенческих нарушениях, умственной отсталости и других нарушениях, требующих постоянного наблюдения за состоянием и действиями человека с инвалидностью. Жизнь таких семей основана на взаимозаменяемости родителей в силу необходимости неотлучного пребывания с ребенком-инвалидом.

Основания для частичной мобилизации и отсрочки от нее – Законопроект № 206845-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому призыву на военную службу по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Отсрочку от частичной мобилизации предлагают предоставить гражданам:

· проходящим военную службу по призыву;

· имеющим воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров – старше 50 лет, звание старших офицеров – старше 55 лет;

· имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, ребенка-инвалида, инвалида детства;

· имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

· матери которых кроме них имеют трех и более детей в возрасте до восьми лет или ребенка-инвалида, инвалида детства и воспитывают их без мужа;

· являющимся единственным сыном (дочерью) одинокого родителя;

· являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы;

· обучающимся впервые по очной или очно-заочной форме в имеющих государственную аккредитацию государственных образовательных и научных организациях по образовательным программам среднего и профессионального высшего образования.

В Пояснительной записке указывается, что отсутствие законодательно установленных четких критериев осуществления частичной мобилизации привело к тому, что военкоматы стали применять нормы Федерального закона по отсрочке, установленные для общей мобилизации. На местах повестки стали направлять массово, пытаясь охватить как можно больше мужчин, включая тех, кто не служил и никогда не держал оружия в руках, многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями, лиц, вышедших из призывного возраста, студентов, ключевых компетентных работников, на которых держится бизнес.

Расширение трудовых прав мобилизованных – Законопроект № 207353-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому гражданам, призванным на военную службу по мобилизации и направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, предоставляется преимущественное право трудоустройства в государственных органах, органах местного самоуправления или в государственных организациях после увольнения с военной службы. В Пояснительной записке указывается, что принятие поправок создаст дополнительный механизм защиты трудовых прав граждан, направленных на выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, отслуживших и отдавших долг Родине.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2022

В Госдуме предлагают заменить мобилизацию альтернативной службой для тех, чьи убеждения не позволяют служить в армии – Законопроект № 207803-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому гражданин имеет право на замену военной службы в период общей или частичной мобилизации, альтернативной гражданской службой в случаях, если:

• несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;

• он относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации;

• он имеет на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет либо имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;

• он имеет жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеет на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет;

• он является единственным кормильцем семьи, в которой имеются дети инвалиды;

• он является сыном (родным братом) военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы;

• он является единственным сыном или дочерью одинокого родителя.

В Пояснительной записке указывается, что законопроект позволяет устранить пробел в отраслевом законодательстве в части определения предназначения граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации, а также расширяет перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной гражданской службы.

Кредитные каникулы для организаций при мобилизации единственного учредителя-директора – Законопроект № 209496-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заемщик-общество с ограниченной ответственностью, относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства, который состоит из одного участника, который одновременно является единственным лицом обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества и который был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, имеет право в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком. В Пояснительной записке указывается, что анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что деятельность обществ с ограниченной ответственностью, включенных в реестр МСП, чей единственный участник выполняет функции единоличного исполнительного органа (как правило, генеральный директор) и был призван в вооруженные силы по мобилизации, фактически, может оказаться заблокированной.

Освобождение от мобилизации при гибели близкого родственника – Законопроект № 210488-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие. Военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, если гибель (смерть) совместно с ним проживавшего близкого родственника наступила в связи с исполнением им обязанностей военной службы в период мобилизации, имеют право на досрочное увольнение с военной службы. В Пояснительной записке указывается, что законопроект позволит избежать таких ситуаций, когда семьи могли бы потерять в ходе боевых действий двух и более членов семьи, что могло бы угрожать существованию таких семей, либо помешать таким семьям выполнять свои общественно значимые функции.

Особенности осуществления предпринимательской деятельности в период мобилизации – Законопроект № 210928-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, призывной комиссией по мобилизации граждан предоставляется семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц. На перечисленных граждан не распространяется запреты, касающиеся занятия предпринимательской деятельностью. Такие граждане могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что подобный подход исключает необходимость осуществления мобилизованными гражданами экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняет возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности, а также исключает наступление неблагоприятных правовых последствий для мобилизованных граждан.

Отмена отсрочки от мобилизации для депутатов и сенаторов – Законопроект № 214382-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому отменяется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации для Сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы. Также устанавливается, что первоочередному призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас, и граждане, проходящие военную службу в Росгвардии, СВР, ФСБ, Следкома и др. Предлагается установить отсрочку гражданам, признанным ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, признанным временно не годными, проходящим альтернативную гражданскую службу. Предусматриваются и другие основания для отсрочки.

Краткий обзор налоговых новостей за октябрь 2022

Освобождение от обложения помощи мобилизованным – Законопроект № 216303-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ предлагается освободить от НДФЛ доходы мобилизованных в виде единовременных выплат, работодателями работникам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, или членам их семьи, но не более 200 тысяч рублей на одного работника. Также такие выплаты не должны облагаться страховыми взносами. Работодатели смогут учесть такие расходы (в сумме, не превышающей 200 тыс. рублей) в расходах по налогу на прибыль.

В Пояснительной записке указывается, что некоторые крупные компании уже приняли решения материально поддержать мобилизованных. Например, «Татнефть» обещает выплатить призывникам по 50 ООО рублей, Росатом перечислит единовременно каждому мобилизованному 100 ООО, в РЖД – 200 0000 рублей. А Минцифры рекомендует ИТ-компаниям ежемесячно платить мобилизованным сотрудникам 80% зарплаты и оформить полисы ДМС для семей.

Возврат денег за туристическую путевку и авиабилеты при мобилизации – Законопроект № 217271-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае призвания гражданина на военную службу по мобилизации, либо заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, турист и (или) член его семьи вправе потребовать в досудебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в настоящем абзаце, туристу, члену его семьи и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта. Аналогичная мера предусматривается в отношении затрат на авиабилет.

Для жен мобилизованных предлагают сократить рабочую неделю – Законопроект № 218102-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому для родителя, имеющего несовершеннолетнего ребенка, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, устанавливается рабочее время не более 35 часов в неделю (на период прохождения другим родителем военной службы). В Пояснительной записке указывается, что многие семейные обязанности, которые ранее выполняли мобилизованные мужчины по уходу за собственными детьми (забирали и отводили детей в детские сады, школы, различные секции), одномоментно легли на плечи их жен. Уделить дополнительное время собственному ребенку, особенно в условиях, когда, например, мама работает, не представляется возможным.

Алименты за мобилизованных будет платить государство – Законопроект № 218287-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливает основания для реализации мер государственной поддержки детей, оставшихся без содержания родителей (плательщиков алиментов), призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. В соответствии с проектом меры государственной поддержки реализуются в виде ежемесячного пособия, в размере среднемесячной суммы положенных к выплате алиментов, а также полного гашения суммы задолженности по алиментам в случае гибели (смерти) военнослужащего. В Пояснительной записке указывается, что если Родина-мать зовет своих сынов исполнить долг и защитить Отечество, то, как любящая бабушка она должна позаботиться об оставленных без поддержки внуках.

Освобождение докторов и кандидатов наук от мобилизации – Законопроект № 220935-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому от частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук. В Пояснительной записке указывается, что освобождение от призыва никак не затронуло важнейшую категорию граждан Российской Федерации, которые не только организуют и обеспечивают образовательный процесс в высших учебных заведениях, но и являются важнейшим субъектом в развитии науки, техники, обеспечивают научные и прикладные исследования, техническое проектирование в различных отраслях экономики и народного хозяйства в целом. Этим субъектом являются в первую очередь научные кадры, имеющие ученую степень доктора наук и кандидата наук.

Освобождение от мобилизации лиц, не проходивших военную службу – Законопроект № 220951-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу. В Пояснительной записке указывается, что по критериям, установленным в выступлении Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, частичной мобилизации должны прежде всего подлежать граждане, прошедшие военную службу и имеющие соответствующий опыт. Именно этими принципами руководствуются граждане Российской Федерации. Однако, действительность оказалась иной. Во многих субъектах Российской Федерации были мобилизованы граждане, не проходившие военную службу и не имевшие соответствующего опыта. В результате таких действий произошли масштабные возвращения мобилизованных домой.

Приостановление судебных процессов и исполнительного производства при участии в них мобилизованного – Законопроект № 223501-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому призыва на военную службу по мобилизации влечет приостановление судопроизводства и исполнительного производства.

Освобождения от мобилизации отцов детей-инвалидов – Законопроект № 224833-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье. В Пояснительной записке указывается, что Значительная часть писем от матерей показывает, что без физической силы отцов их детей-инвалидов, они не могут вывести детей на прогулку, не могут отвезти их на реабилитационные или лечебные процедуры в медицинские учреждения, которые нередко находятся в иных населенных пунктах и требуют нескольких дней на поездку.

Освобождение от мобилизации детей пенсионеров – Законопроект № 224850-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим единственного родителя, находящегося в возрасте, дающем право на трудовую пенсию по старости, при отсутствии у такого родителя других детей. В Пояснительной записке указывается, что в рамках проведения частичной мобилизации на военную службу призываются граждане вне зависимости от того, являются ли они единственными детьми у своих одиноких пожилых родителей, или нет.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

Пенсионное право

Досрочная пенсия для местных спасателей – Законопроект № 221275-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Спасатели имеют право на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации независимо от ведомственной принадлежности профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований. В Пояснительной записке указывается, что несмотря на то, что все спасатели выполняют аварийно-спасательные и другие неотложные работы в сложных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни, для спасателей аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления право на досрочное назначение страховой пенсии по старости не предусмотрено.

Установлен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2023 – Законопроект № 221965-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2023 год устанавливается продолжительностью 264 месяца. В Пояснительной записке указывается, что продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с положениями Методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 531.

Отцы получат право направлять материнский капитал на накопительную пенсию – Законопроект № 222349-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому воспользоваться правом направления средств маткапитала на накопительную пенсию смогут мужчины – отцы, воспитывающие двух или более детей после смерти их матери, либо их единственные усыновители. Действующий закон предоставляет такую возможность только матерям. В Пояснительной записке указывается, что законопроект устраняет сложившуюся в отношении отцов несправедливость.

Дайджест налоговых новостей за октябрь 2022

Семейное право

Наказание за пропаганду гомосексуализма, педофилии, смены пола – Законопроект № 217472-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий или ужесточающий административное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, а также за распространение среди несовершеннолетних информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. В соответствии с проектом устанавливаются штрафы до 10 миллионов рублей либо административный арест до 15 суток. В Пояснительной записке указывается, что Публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически мыслить, но и для всего общества в целом, поскольку несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны. Кроме того, такая пропаганда впрямую противоречит нормам, закрепленным в новой редакции Конституции Российской Федерации.

Финансовое право

Освобождение от НДФЛ обманутых дольщиков при получении ими компенсации – Законопроект № 210913-8 (подробнее)

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому доходы в виде возмещения, полученного налогоплательщиком в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков освобождаются от НДФЛ. В Пояснительной записке указывается, что бывают случаи, когда пострадавшие участники долевого строительства, инвестировавшие денежные средства в строительство многоквартирных домов, получают возмещение в виде объектов недвижимого имущества в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. В этом случае их доходы (квартиры) не подпадают под действие пункта 71 статьи 217 НК РФ и облагаются НДФЛ на общих основаниях в соответствии с НК РФ.

Повышение страхования вкладов – Законопроект № 219700-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому страхование вкладов повышается до 3 000 000 рублей. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время роль банковских вкладов как средства сохранения денежных средств не только не теряет своей актуальности, но и многократно усиливается. В связи с экономическими санкциями, непредсказуемостью фондового рынка и ростом процентных ставок банковские вклады становятся надежным способом сохранения и сбережения денежных средств. Повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Освобождение от НДФЛ доходов от продажи единственного жилья – Законопроект № 223105-8 (подробнее)

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации, дополнив ее пунктом 2 , предусматривающим, освобождение от налогообложения доходы физических лиц при продаже объекта недвижимого имущества, в виде комнаты, квартиры, жилого дома, если у налогоплательщика нет в собственности иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение). При этом должны выполняться следующие условия: новое жильё приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который была заключена сделка по продаже старого жилья, кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового и не превышает 50 миллионов рублей.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Образовательное право

Русский язык будет признан государствообразующим – Законопроект № 221977-8 (подробнее)

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому русский язык рассматривается как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Вводятся такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. В соответствии с проектом закона Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку определяет порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, нормативных справочников и нормативных грамматик, и требования к составлению таких словарей. В Пояснительной записке указывается, что проект закона подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве.

Бесплатный проезд школьных автобусов по платным дорогам – Законопроект № 217224-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается гарантия бесплатного проезда по платным дорогам (платным участкам дорог) для школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, в том числе, если указанные категории автобусов осуществляют перевозку в междугородном и международном сообщении. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законопроектом мера направлена на повышение комфортности проезда детей к месту обучения и участия в развивающих мероприятиях, путем упрощения возможности выбора для проезда преимущественно новых современных и качественных автомобильных дорог.

Карательное право

Ответственность за неуважение официальных символов субъектов РФ – Законопроект № 209819-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается административная ответственность за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение в отношении официальных государственных символов субъектов Российской Федерации.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

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Налоговые новости за октябрь 2022 – ссылка

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