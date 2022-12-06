В Госдуме предложили изменить порядок оплаты сверхурочных работ из-за СВО

Речь про законопроект № 246240-8.

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев; Сенатор Российской Федерации И.Н.Абрамов

Содержание поправок

Согласно законопроекту, оплата сверхурочной работы производится за время, фактически отработанное работником за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени, и не может ограничиваться максимальным размером.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации принимает активное участие в выполнении задач по обеспечению специальной военной операции. Особая нагрузка легла на работников, трудящихся в воинских частях материально- технического обеспечения, военных комиссариатах, военно-медицинских учреждениях. Выполняя поставленные задачи, люди порой работают без выходных, за пределами установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочно), не считаясь с личным временем.

Так, например, работники судов обеспечения Военно-Морского Флота в течение календарного года набирают гораздо больше сверхурочных часов, чем предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации (120 часов). Продолжительность их сверхурочной работы фактически составляет от 500 до 2000 часов в год.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по трудовому праву

Преимущества ветеранов боевых действий при сокращении работников – ссылка

Преимущества предпенсионеров при сокращении работников – ссылка