Налог на прибыль при возврате вклада в имущество

Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при возврате вклада в имущество (Письмо Минфина от 9 ноября 2022 г. N 03-03-06/1/108886).
Материалы по налогу на прибыль
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка
Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при возврате вклада в имущество.
Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при возврате вклада в имущество (Письмо Минфина от 9 ноября 2022 г. N 03-03-06/1/108886).
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка
Рассматривается предложение по установлению правил привлечения к ответственности за прием лекарств за рулем.
Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при возврате вклада в имущество.
Декабрь охарактеризовался довольно большим количеством новых выпусков облигаций. Из всего разнообразия я обратил свое внимание на Домодедово ФФ. У них как раз заканчивается предыдущий выпуск в декабре, и вот он новый.
Рассказываю, чем занимается отдел видео производства Клерк.ру.
Организации с остаточной стоимостью основных средств выше 150 млн рублей не могут применять УСН. Но не всякое ОС надо учитывать.
Компании и ИП нередко пользуются услугами физлиц. Качество этих услуг не уступает тому, которое предлагают компании, а стоимость часто бывает ниже. Способов сотрудничества с фрилансерами несколько, однако все они связаны с бумажной волокитой и риском не получить закрывающие документы.
Какие ошибки чаще всего допускают в налоговых спорах представители компаний и ИП? Разберем несколько наглядных примеров.
Создание личного бренда – тренд, который дошел и до нашей профессии. Ну и поскольку на вебинарах и курсах Клерка работают ведущие эксперты страны, у многих из которых уже есть раскрученный бренд, то могу рассказать об этом если не все, то многое. О личном бренде бухгалтера поговорили с Яндекс. Кью.
Если вы владели менее 5 лет квартирой с кадастровой стоимостью 3 млн рублей, и продали ее за 1,8 млн рублей, доход для НДФЛ будет 2,1 млн рублей.
Организации должны уведомить ФНС об изменениях в системе налогообложения до 31 декабря 2022 года. В частности, налоговая ждет заявление на смену объекта налогообложения на УСН и запрос на сверку расчетов для получения положительного сальдо.