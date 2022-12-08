Налог на прибыль при возврате вклада в имущество

Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при возврате вклада в имущество (Письмо Минфина от 9 ноября 2022 г. N 03-03-06/1/108886).

Материалы по налогу на прибыль

ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка﻿