Налог на прибыль

Налог на прибыль при возврате вклада в имущество

Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при возврате вклада в имущество.

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Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при возврате вклада в имущество (Письмо Минфина от 9 ноября 2022 г. N 03-03-06/1/108886).

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