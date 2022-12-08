Условия наступления ответственности для водителей, принимающих лекарства

Рассматривается предложение по установлению правил привлечения к ответственности за прием лекарств за рулем (Законопроект № 250342-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, Б.Р.Пайкин, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, Ю.А.Напсо, А.Н.Свистунов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает при наличии в организме человека входящих в состав лекарственных препаратов веществ, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что проект федерального закона составлен в целях устранения пробела, признанного Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.11.2022 № 51-П. Конституционный Суд РФ своим постановлением определил, что примечание к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях содержит пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме водителя обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но могущие ухудшать его внимание и реакцию, что при попытках его восполнения порождает риск неоднозначного истолкования и противоречивого применения данного примечания в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Материалы к законопроекту

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