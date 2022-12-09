Спорный вопрос применения амортизационной премии

Рассматривается проблема применения амортизационной премии.
Материалы по налогу на прибыль
ТОП −10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка
Рассматривается проблема применения амортизационной премии.
Рассматривается проблема применения амортизационной премии.
ТОП −10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка
Постепенно, но льготную ипотеку вскоре, видимо, свернут. ЦБ выступает за отмену программы.
Из-за введения единого налогового платежа с 2023 года поменяются реквизиты для уплаты налогов. Получателем платежа будет УФК по Тульской области.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужно дисконтировать денежные потоки и в каких случаях в российском бухгалтерском учёте уже применяется дисконтирование.
Налоговые консультанты просят клиентов приходить за советом до того, как то что-то задумают. А не после. Потому что потом решить проблему почти нереально. Например, срочно заменить оплату труда погашением займа. Подробности, как налоговики раскрывают такую схему, в статье.
Компании ищут разные способы сэкономить, применяя нестандартные ходы. Расскажем об одной любопытной психологической задумке организации. К тому же она применяла не одну налоговую схему, а сразу две. Подробности – в статье.
Чтобы выдержать жесткую конкуренцию на маркетплейсах, нужно постоянно поддерживать высокие обороты торговли. Судьба новых поставок напрямую зависит от скорости вывода денег с маркетплейса. Расскажем, какие условия предлагают крупнейшие маркетплейсы, их плюсы и минусы для селлера.
Доходы компании могут неравномерно распределяться в течение одного налогового периода. Потеряв право на пониженные тарифы в 1 квартале 2022 года, его можно вернуть по итогам полугодия, 9 месяцев и года.
Местному бизнесу необязательно использовать онлайн-кассы. До 1 февраля 2025 года обязательного применения ККТ в новых регионах не будет.
19 декабря 2022 год пройдет вручение премии WEALTH Navigator Awards. Узнаем, какой банк лучший в части обслуживания состоятельных клиентов и их семей, также будут выбраны лучшие управляющие, инвестиционные компании, леди и джентельмен индустрии, банкир и юридический консультант года. Мы заглянули в шорт-лист премии.
Клиенты рассказывают довольно странные истории: в личном кабинете цены у СБИСа одни, а менеджеры предлагают совсем другие. Или вовсе путают клиентов рекламой в духе «мы не то имели ввиду». Давайте разбираться, может, это единичные случаи?