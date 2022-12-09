В Госдуме предложили выплачивать тринадцатую пенсию и новые периоды страхового стажа

Рассматривается предложение по расширению прав пенсионеров (Законопроект № 251857-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, В.К.Гартунг, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, А.С.Аксененко, Ю.И.Григорьев, А.И.Лисицын, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, А.А.Ремезков, А.В.Терентьев, Ф.С.Тумусов, А.В.Чепа

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая «тринадцатая пенсия»).

Кроме того, предложенные поправки предусматривают также двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет (а не 80 лет - как в действующей редакции закона).

Согласно предложенному законопроекту в периоды, засчитываемые в страховой стаж, дополнительно будет включено время получения среднего профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения граждан, обучавшихся и окончивших государственные или муниципальные образовательные организации. Время ухода одного из родителей за каждым ребенком, которое засчитывается в страховой стаж, будет увеличено с полутора лет до трех.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что все указанные меры буду стимулировать повышение общего уровня пенсионного обеспечения в Российской Федерации в интересах граждан старшего возраста.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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