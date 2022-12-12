Пенсии

Информирование о состоянии пенсионных накоплений в негосударственных фондах

Рассматривается предложение по предоставлению информации о пенсионных накоплениях участников НПФ.

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Рассматривается предложение по предоставлению информации о пенсионных накоплениях участников НПФ (Законопроект № 253857-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

Согласно законопроекту устанавливается обязанность Социального фонда России по информированию также и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен в целях устранения неравенства прав застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в Социальном фонде России, и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, а также повышения информированности застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов накопительной пенсии.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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