Перспективы повышения пошлины за расторжение брака до 100 000 рублей

Рассматриваются перспективы повышения Государственной пошлины за регистрацию расторжения брака (Письмо Минфина от 1 ноября 2022 г. № 03-05-06-03/106048).
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Рассматриваются перспективы повышения Государственной пошлины за регистрацию расторжения брака.
Рассматриваются перспективы повышения Государственной пошлины за регистрацию расторжения брака (Письмо Минфина от 1 ноября 2022 г. № 03-05-06-03/106048).
Имущество со сроком владения 5 лет и более не облагается НДФЛ при его продаже. Но если оно использовалось в бизнесе, норма о минимальном сроке не работает.
Tekta Group – девелоперская компания полного цикла, с 1999 года создает жилые комплексы, проходя все этапы строительства от котлована до квартиры «под ключ». За 22 года работы компания передала жильцам более 7 000 квартир.
Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации.
В личном кабинете интернет-банка СберБизнес ИП и юрлица могут бесплатно отслеживать свой уровень риска блокировки.
Плату за установку новых систем учета не будут включать в квитанцию.
9 ноября было согласительное совещание по поводу новых правил составления платежных поручений на налоги. Обсуждали проект поправок в приказ Минфина № 107н. ФНС высказала свои замечания и предложения.
Рассматриваются перспективы повышения Государственной пошлины за регистрацию расторжения брака.
Продолжаем серию разборов о закрытии резервов – пригодятся перед подготовкой годовой отчетности. На вебинарах обсуждаем ответственность бухгалтера и законные способы снижения налогов, а также правильную постановку задач сотрудникам. Эксперты дают ответы на вопросы о кассовых чеках и работе с самозанятыми. Не пропускайте важное – следите за нашими выпусками.
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