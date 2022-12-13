Семейный кодекс

Перспективы повышения пошлины за расторжение брака до 100 000 рублей

Рассматриваются перспективы повышения Государственной пошлины за регистрацию расторжения брака.

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Рассматриваются перспективы повышения Государственной пошлины за регистрацию расторжения брака (Письмо Минфина от 1 ноября 2022 г. № 03-05-06-03/106048).

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