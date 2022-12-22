Отмена ограничений прав работающих пенсионеров по пенсионным коэффициентам и пересчет пенсий

Рассматривается предложение по улучшению положения работающих пенсионеров (Законопроект № 258774-8).
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен внефракционным депутатом О.Г.Дмитриевой
Содержание предложения
Согласно законопроекту предполагается отмена максимального значения ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента) при перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров и переход к исчислению ИПК при ежегодном перерасчете пенсий работающим пенсионерам в общем порядке. Кроме того, законопроект предполагает доначисление ИПК и формирование пенсионных прав на всю сумму уплаченных страховых взносов на индивидуальную часть страховой пенсии, которые не были учтены при предыдущих перерасчетах.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что у работающих пенсионеров, получавших заработную плату среднюю и выше среднего, с которой уплачивались страховые взносы в течение 2015-2022 гг., пенсионные права сформированы с неполного объема уплаченных взносов.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Другие материалы
Пенсионные новости за октябрь 2022 – ссылка