Дети мобилизованных перейдут с платного обучения на бесплатное и получат стипендию

Авторы предложения

Законопроект подготовили депутаты ГД от КПРФ и ЛДПР: О.Г. Дмитриева (внефракционный депутат), Н.А.Останина, В.В.Сипягин.

Содержание предложения

Дети лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ и лиц, принимающих участие в специальной военной операции, имеют право перейти с платного на бесплатное обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Также им предоставляется государственная социальная стипендия. Также, дети лиц, призванных на военную службу по мобилизации и лиц, принимающих участие в специальной военной операции, получают право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджета.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что необходимость принятия данного федерального закона обусловлена тем, что в порядке частичной мобилизации на военную службу, были призваны лица рядового состава до 50 лет, младшие офицеры до 55 лет, многие из которых имеют детей обучающихся на платных отделениях, либо намеренных получить высшее образование. Призыв их отцов на военную службу может ухудшить для этой категории студентов и абитуриентов возможности получения образования.

Поэтому для этой категории необходимо предусмотреть дополнительные права в области образования.

Материалы к законопроекту

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