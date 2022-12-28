Налоговые изменения 2022

Инвествычет при хищении основного средства и реорганизации налогоплательщика

Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при хищении или передаче выделившейся организации основного средства, по которому применен инвестиционный налоговый вычет.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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