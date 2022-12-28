Инвествычет при хищении основного средства и реорганизации налогоплательщика

Материалы по налогу на прибыль
ТОП −10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка
Рассматриваются последствия по налогу на прибыль при хищении или передаче выделившейся организации основного средства, по которому применен инвестиционный налоговый вычет.
ТОП −10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка
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Microsoft разрешили пользователям из РФ скачивать операционку без VPN. Но сделать это могут те, кто купил ПО до лета 2022 года.
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