Практика Верховного Суда по налоговым спорам за 3 квартал 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за 3 квартал 2022.

Общие вопросы

Определение от 1 июля 2022 г. № 308-ЭС22-10926 (с. Антонова М.К., ИП Дискаленко Дина Михайловна) –

Суд исходил из допустимости применения в рассматриваемой по настоящему делу ситуации пункта 3 статьи 48 НК РФ по аналогии закона, в связи с чем признал, что срок для взыскания налогов и пеней инспекцией не пропущен. Суд отметил, что применительно к пункту 3 статьи 48 НК РФ по требованиям налогового органа о взыскании недоимки по обязательным платежам и пени заявление о взыскании спорной суммы может быть подано в суд в течение шести месяцев после отмены судебного приказа.

Определение от 19 августа 2022 г. № 306-ЭС22-7274 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Першутов А.Г., СПЕЦИНЖИНИРИНГ) +

При этом следует признать ошибочной позицию судов об отсутствии у налоговых органов права в рассматриваемый период на исключение недостоверных сведений, содержащихся в декларациях, представленных в налоговый орган неуполномоченным лицом. Данный вывод в рассматриваемом деле повлек отказ обществу в удовлетворении части заявленных требований, призванных реально восстановить его права налогоплательщика.

Отрицание возможности исключения из обработки налоговых деклараций организаций-налогоплательщиков, поданных помимо воли самих налогоплательщиков неуполномоченными лицами, то есть, по сути, отрицание возможности исключения из обработки ничтожных документов, не создающих каких-либо правовых оснований, по причине отсутствия законодательного регулирования данного процесса, входит в противоречие с основными задачами и целями функционирования правового государства, где главной задачей налоговых органов является осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов с соблюдением законных интересов и прав налогоплательщиков.

Налоговая ответственность

Определение от 26 августа 2022 г. № 308-ЭС22-1936 (с. Иваненко Ю.Г., Антонова М.К., Завьялова Т.В., ИП Адонин Евгений Тимофеевич) –

Бездействие налогоплательщика правомерно охарактеризовано налоговым органом как носящее виновный характер, с чем согласились суды первой и апелляционной инстанций, поскольку согласно установленным в ходе налоговой проверки обстоятельствам предприниматель заведомо знал о неправомерности применения им ЕНВД и неисполнении обязанностей налогоплательщика по общей системе налогообложения, заявив о ведении деятельности через объект стационарной торговой сети (магазин по продаже автозапчастей) при фактическом отсутствии указанного объекта, а также превысил предельный размер выручки, в отношении которой может применяться УСН.

Следовательно, при доказывании виновности в совершении правонарушения налоговым органом выполнены предписания пунктов 3 и 6 статьи 108 НК РФ. При таком положении следует признать обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что поведение предпринимателя, не представлявшего налоговую отчетность по общей системе налогообложения при наличии такой обязанности, образует состав правонарушения, предусмотренный пунктом 1 статьи 119 НК РФ, и о наличии оснований для привлечения предпринимателя к ответственности по данной статье.

Нельзя согласиться с доводами предпринимателя, приведенными при рассмотрении настоящего дела в Верховном Суде Российской Федерации, о недопустимости его одновременного привлечения к ответственности за непредставление налоговых деклараций по общей системе налогообложения (статья 119 Налогового кодекса) и за неуплату налогов (статья 122 НК РФ), мотивированными тем, что сдача налоговой декларации по УСН (ЕНВД) и, соответственно, непредставление декларации по НДС и НДФЛ являлось способом совершения правонарушения по пункту 3 статьи 122 НК РФ, а не самостоятельным правонарушением.

Поскольку виновные действия налогоплательщика, связанные с неправомерным применением специальных налоговых режимов, привели к неисполнению им двух различных обязанностей (бездействие по подаче декларации по общей системе налогообложения и бездействие в уплате налогов по указанной системе налогообложения), то привлечение налогоплательщика к ответственности одновременно по статьям 119 и 122 НК РФ повторным не является.

То обстоятельство, что поведение налогоплательщика охватывалось единым умыслом, также не является основанием для поглощения менее строгой санкции, предусмотренной пунктом 1 статьи 119 НК РФ, более строгой санкцией, предусмотренной пунктом 3 статьи 122 Налогового кодекса.

Комментарий к налоговым событиям за ноябрь 2022

НДС

Определение от 1 июля 2022 г. № 310-ЭС22-7391 (с. Завьялова Т.В., ИП Стрелкова Татьяна Трофимовна) –

Отказывая в удовлетворении требований предпринимателя, суды согласились с выводом налогового органа и признали законным доначисление заявителю налога на добавленную стоимость, поскольку в подпункте 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ четко определен перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, операции по реализации услуг которых освобождаются от налогообложения НДС. Указанный пункт расширительному толкованию не подлежит.

Налог на прибыль

Определение от 20 сентября 2022 г. № 305-ЭС22-12778 (с. Антонова М.К., Воздушные Ворота Северной Столицы) –

При исследовании обстоятельств дела установлено, что общество относило проценты по договору субординированного займа в состав внереализационных расходов; накопленная задолженность общества погашена материнской компанией THALITA TRADING LIMITED; соглашением о зачете урегулировано прекращение взаимных обязательств сторон (обязательства компании THALITA TRADING LIMITED по оплате дополнительного вклада и обязательства общества по компенсации суммы переведенного (погашенного) долга); денежные средства в результате зачета встречных однородных требований между обществом и компанией THALITA TRADING LIMITED в адрес налогоплательщика в целях увеличения чистых активов фактически не поступали, формально отражены в качестве зачета, при этом от обязательств по субординированному кредиту общество было освобождено.

Принимая во внимание изложенное, суды пришли к выводу о заключении соглашения о зачете однородных требований с целью освобождения налогоплательщика от кредитных обязательств, которые он не мог исполнять, то есть с целью прощения долга. Поскольку суммы процентов по договору субординированного займа общество учитывало в составе расходов, реально их не выплачивало и получило зачет (прощение) долга от материнской компании, то спорные суммы процентов на основании пункта 18 статьи 250 НК РФ подлежат включению в состав внереализационных доходов.

Транспортный налог

Определение от 26 августа 2022 г. № 305-ЭС22-8615 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Бэлти-Гранд) –

Отменяя принятые по делу судебные акты первой и апелляционной инстанций, суд округа признал ошибочным вывод о необходимости применения повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога в отсутствие спорной модели автомобиля в Перечне, даже если данная модель соответствует позиции, указанной в Перечне под определенным номером.

Принимая во внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, учитывая то обстоятельство, что соответствующие нормы главы 28 Налогового кодекса содержат исчерпывающие критерии, позволяющие исчислить налог с применением утвержденного Порядка и Перечня, и применение повышающих коэффициентов обусловлено необходимостью дополнительного налогообложения престижного, демонстративного потребления, в том числе, повышения налоговой нагрузки на собственников дорогостоящий транспортных средств, Судебная коллегия считает, что у суда округа отсутствовали основания для вывода о наличии неясностей, противоречий и неопределенности в рассматриваемом вопросе, а потому ссылка на статью 3 Налогового кодекса, как основание для отмены судебных актов и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, необоснованна.

Комментарий к налоговым спорам за октябрь 2022

УСН

Определение от 12 июля 2022 г. № 309-ЭС22-4514 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Торгово-рыночный центр на Северо-Востоке) +

Метод начисления признает доход полученным при любом увеличении имущественной сферы налогоплательщика и позволяет обеспечить равное распределение налогового бремени среди плательщиков вне зависимости от того, за счет каких именно активов (полученного в денежной или иной форме имущества) произошло увеличение благосостояния хозяйствующего субъекта. При этом предполагается, что полученные активы, в том числе права (требования) к третьим лицам, учитываемые в качестве дебиторской задолженности, как правило, являются ликвидными, то есть могут быть трансформированы налогоплательщиком в денежные средства по его усмотрению, например, путем совершения сделок по их отчуждению (уступке).

Применение метода начисления позволяет исключить риски, связанные с минимизацией налогообложения при избежании или сокрытии расчетов в денежной форме между контрагентами (статья 54.1 НК РФ).

В отличие от метода начисления, при применении кассового метода экономическая выгода от реализации имущества по общему правилу считается извлеченной налогоплательщиком при поступлении в его распоряжение денежных средств или оплаты в иной форме (например, освобождение от необходимости осуществления платежа контрагенту в результате зачета встречных однородных требований).

По сути, кассовый метод связывает получение дохода с возникновением в распоряжении налогоплательщика источника, за счет которого могут быть произведены необходимые расходы, в том числе уплачены налоги, относящиеся к той деятельности, в рамках которой получен доход.

Определение от 5 июля 2022 г. № 306-ЭС22-7624 (с. Завьялова Т.В., Строительно-монтажное управление № 3) –

Экономия застройщика от строительства определена налоговым органом как разница между средствами, привлеченными от участников долевого строительства, и суммой фактических затрат, приходящихся на строительство объектов по договорам договоров долевого участия. В расчет экономии налоговым органом включены денежные средства дольщиков, использованные обществом на строительство, в том числе и по договорам, реализация которых произошла после ввода объекта в эксплуатацию.

Определение от 19 августа 2022 г. № 301-ЭС22-13839 (с. Першутов А.Г., Инвестиционная компания) –

Если сделка фактически исполнена, ее несоответствие нормам законодательства, регулирующим хозяйственную деятельность, значения для налогообложения не имеет. Само по себе признание недействительным договора не освобождает от уплаты налога с полученного по такой сделке дохода.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

Вопросы добросовестности

Определение от 21 июля 2022 г. № 301-ЭС22-4481 (с. Антонова М.К., Завьялова Т.В., Павлова Н.В., ОптимаСтрой) +

Действия, направленные в обход установленных главой 26.2 НК РФ ограничений в применении УСН как специального налогового режима, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом. Установив, что имело место распределение доходов от реализации товаров (работ, услуг) между несколькими лицами, которыми прикрывалась фактическая деятельность другого (одного) хозяйствующего субъекта, обладавшего необходимыми ресурсами для ее ведения, но не отвечавшего установленным законом условиям для применения УСН (так называемое «дробление бизнеса») налоговый орган вправе консолидировать доходы и исчислить налоги соответствующему плательщику по общей системе налогообложения, на что обращено внимание в пункте 4 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018.

В то же время, из существа данного правонарушения, как связанного с искусственным разделением налогооблагаемой деятельности, в действительности осуществляемой одним лицом или совокупностью лиц, вытекает, что в целях определения объема прав и обязанностей в соответствии с действительным экономическим смыслом осуществляемой деятельности должна происходить не только консолидация доходов (прибыли) группы лиц, но также – консолидация налогов, уплаченных с соответствующих доходов, таким образом, как если бы проверяемый налогоплательщик уплачивал УСН в бюджет за подконтрольных ему лиц.

Определение от 4 июля 2022 г. № 305-ЭС22-8787 (с. Завьялова Т.В., Москоу-Дэсижн) –

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды исходили из того, что общество пропустило установленный статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации срок на возврат налога, поскольку должно было знать о наличии переплаты в момент совершения платежей по налогу, так как в действительности не осуществляло облагаемую УСН предпринимательскую деятельность, а создало противоправную схему искусственного «дробления» бизнеса.

Определение от 25 августа 2022 г. № 309-ЭС22-15668 (с. Антонова М.К., Троицкий элеватор) +

Судебные инстанции исходили из реальности хозяйственных операций общества с обществами с ограниченной ответственностью «Климовское» и «Магнитогорский элеватор», необходимости определения действительного объема налоговых обязательств налогоплательщика с учетом неправомерного выставления счетов-фактур с выделением НДС, а также приняли во внимание доначисление органами налогового контроля НДС к уплате в бюджет по данным операциям спорным контрагентам.

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