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Новый порядок выплат Героям России

Предлагается установить беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат Героям страны.

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Предлагается установить беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат Героям страны (Законопроект № 265467-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

Согласно законопроекту предлагается Героям и членам семей умерших (погибших) Героев, у которых право на ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты) возникает с 1 января 2023 г., устанавливать ЕДВ в беззаявительном порядке (без подачи гражданином заявления о назначении ЕДВ и представления подтверждающих документов). При этом самим Героям ЕДВ будет устанавливаться с даты присвоения звания Героя Российской Федерации или Героя Труда Российской Федерации, а членам семей умерших (погибших) Героев России, звание которым присвоено посмертно, – с даты присвоения звания Героя посмертно.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемый подход соответствует современной тенденции развития предоставления государственных услуг без участия гражданина и осуществления процедурных действий без подачи гражданами заявлений и документов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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