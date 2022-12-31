С Новым годом!

Всех с Новым годом

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Всех с Новым годом

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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НДФЛ

С 2023 года поменялся регистр учета по НДФЛ

С 2023 года из регистра для налогового учета НДФЛ надо убрать дату перечисления налога в бюджет и реквизиты платежного поручения. Такая информация в регистре (бывшая форма 1-НДФЛ) больше не нужна.

Пенсии

Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников

С тех пор, как объявили о повышении пенсионного возраста, идет переходный период. Прибавку на 5 лет внедряют постепенно. Из-за переходного периода получается, что в 2023 году на пенсию не пойдет НИКТО. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и так далее.

Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников

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Увольнение

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Общество

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023

Вы присылали нам фото своих замечательных елочек - домашних и офисных, настало время показать их всему миру. И, конечно, голосуем за самую нарядную красавицу. Клерко-елочку тоже покажем (но она вне конкурса).

Елочка зажгись! Самый новогодний пост на «Клерке»: выбираем лучшую елку 2023
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