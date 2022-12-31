Всех с Новым годом
С Новым годом!
Всех с Новым годом
Всех с Новым годом
Всех с Новым годом
Для расчета больничных работодателям больше не надо делиться друг с другом данными о зарплате уволенных сотрудников. Новый Соцфонд сам соберет все данные. Поэтому справки 182н больше не нужны. Их отменили.
С 2023 года взносы по единому тарифу надо будет платить на новый КБК. Тем не менее для каждого вида страхования тоже есть свои КБК.
С 2023 года из регистра для налогового учета НДФЛ надо убрать дату перечисления налога в бюджет и реквизиты платежного поручения. Такая информация в регистре (бывшая форма 1-НДФЛ) больше не нужна.
С 2023 года бухгалтеров ждет много изменений из-за объединения двух фондов (ПФР и ФСС) в один (СФР). В этом материале – обзор основных новаций, связанных с этим событием.
С тех пор, как объявили о повышении пенсионного возраста, идет переходный период. Прибавку на 5 лет внедряют постепенно. Из-за переходного периода получается, что в 2023 году на пенсию не пойдет НИКТО. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и так далее.
Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.
Рассказываем, почему Марина живет с Чубаккой, куда зовет всех бухгалтеров страны и почему «Клерк» – это очень большая часть ее сердечка.
Выгоднее всего зарегистрироваться и начать работать на «упрощенке» или ПСН не с конца, а с начала календарного года, чтобы не сокращать «каникулярный» период.
Вы присылали нам фото своих замечательных елочек - домашних и офисных, настало время показать их всему миру. И, конечно, голосуем за самую нарядную красавицу. Клерко-елочку тоже покажем (но она вне конкурса).
Власти утвердили календарь праздников и выходных дней на 2023 год. Объясняем, на какие даты обратить внимание.