Самозанятые

Применение к НПД соглашения об избежании двойного налогообложения

Рассматривается возможность применения соглашения об избежании двойного налогообложения с Арменией к налогу на профессиональный доход.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Увольнение

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.

Как нельзя увольнять сотрудников в 2023 году

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