Применение к НПД соглашения об избежании двойного налогообложения

Материалы по налогу на самозанятых
ТОП 10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2021 - ссылка
Рассматривается возможность применения соглашения об избежании двойного налогообложения с Арменией к налогу на профессиональный доход.
ТОП 10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2021 - ссылка
Работнику объявили выговор и хотят лишить надбавки к зарплате, которую дают за достижение определенных показателей в работе. Но без нее зарплата будет меньше МРОТ. Это не допустимо.
С наступившим всех Новым годом!
Обсуждение в бухгалтерском чате показало, что многие начали работать еще в праздники. Лидируют в списке вопросы ЕНП. Приводим самые интересные.
Официально утвердили МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2023 года. Причем старые формулы этих показателей пока не применяются. Расчет сделали по-новому.
Основания для увольнения сотрудников прописаны в ТК. Но как именно применять эти нормы, определяют арбитры. Кроме того, поправки к законам вносят и законодатели. Какие решения из 2022 года надо будет учесть в 2023 году, расскажем в статье.
Бесплатная программа для персонифицированных отчетов «Документы ПУ-6» поможет сформировать новый отчет ЕФС-1.
С 2023 года взносы по единому тарифу надо будет платить на новый КБК. Тем не менее для каждого вида страхования тоже есть свои КБК.
Если компанию или директора ранее оштрафовали за нарушение с отчетами (например, за СЗВ-М), с 2023 года платить этот штраф надо уже в СФР.
Посмотрим, что рекомендуют эксперты из РБК по облигациям на 2023 год и разберемся, стоит ли что-то из этого брать в свой портфель.
Рассматривается вопрос об обложении налогом на имущество земельного участка при его улучшение.