Налог на имущество

Налоговые последствия улучшения земельного участка

Рассматривается вопрос об обложении налогом на имущество земельного участка при его улучшение.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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