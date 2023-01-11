Как суды квалифицировали имущество в налоговых целях в 2021

Материалы по имущественным налогам
ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка.
Рассматриваются споры по отнесению объекта к недвижимому имуществу.
ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка.
Сейчас некоторые семьи не знают, что у них еще остался маткапитал. Дело в том, что информацию об остатках ПФР выдавал только после запроса.
Налоговикам можно будет направлять электронные счета, которые компания выставляет контрагентам. Утвердят электронный XML-формат этих бланков.
Для большинства компаний в 2023 г. нет никаких ограничений проверок и действий ФНС, исключении составляют IT-компании и есть некоторые возможности поддержки, пострадавших компаний от санкций
Первый запуск Virgin Orbit с территории Великобритании окончился неудачей; психологи выявили личностные черты работников секс-индустрии; православные активисты написали заявление на лидера Little Big; новым тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес.
В 2023 г. для участников внешнеэкономической деятельности государством принят целый комплексный мер по поддержки в кризисной ситуации. В статье дается обзор этих мер для участников ВЭД, ссылки на 20 федеральных законов, на указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и на нормативно-правовые акты.
Продажа золота в слитках не облагается НДС, если покупатели – физлица. ИП – это тоже физлица, поэтому им тоже можно продавать без НДС.
Пока что внесен законопроект о запрете передавать долги пенсионеров коллекторам. Депутаты намерены пойти дальше и полностью прикрыть агентства по выбиванию долгов.
Такое решение приняли аналитики Сбера на основании опроса жителей крупных городов страны.
Мы обсудили 7 видов манипуляций по книге Н.Непряхина «Я манипулирую тобой». В данной статье мы поговорим немного о медитациях, трансовых состояниях, внушении и о гипнозе. Для многих гипноз – нечто страшное и пугающие. Тем не менее, например, в современной Франции он широко используется в медицине, мамы там рожают без обезболивающих
Чтобы имитировать чью-то речь программе понадобится короткий образец голоса и текстовое сообщение, которое должно быть прочитано этим человеком. Пользоваться программой пока что нельзя, но можно ознакомиться с тестами.